Уходит легенда. Джанлуиджи Буффон объявит о завершении карьеры

Один из лучших голкиперов мира всех времен Джанлуиджи Буффон решил завершить футбольную карьеру, и в ближайшие дни будет официальное сообщение об этом.

Многолетний лидер «Ювентуса» последние два сезона провел в «Парме».

45-летний голкипер имел предложение из Саудовской Аравии, но принял окончательное решение завершить карьеру.

У Буффона есть возможность перейти на работу в Федерацию футбола Италии.