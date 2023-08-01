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  4. Уходит легенда. Джанлуиджи Буффон объявит о завершении карьеры
Италия
01 августа 2023, 21:32 | Обновлено 02 августа 2023, 00:19
4160
4

Уходит легенда. Джанлуиджи Буффон объявит о завершении карьеры

У Буффона есть предложение перейти на работу в Федерацию футбола Италии

01 августа 2023, 21:32 | Обновлено 02 августа 2023, 00:19
4160
4
Уходит легенда. Джанлуиджи Буффон объявит о завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон

Один из лучших голкиперов мира всех времен Джанлуиджи Буффон решил завершить футбольную карьеру, и в ближайшие дни будет официальное сообщение об этом.

Многолетний лидер «Ювентуса» последние два сезона провел в «Парме».

45-летний голкипер имел предложение из Саудовской Аравии, но принял окончательное решение завершить карьеру.

У Буффона есть возможность перейти на работу в Федерацию футбола Италии.

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Источник Фабрицио Романо
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Кепа Ларисабродяга
Легенда
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+2
Cruyff
Буффоніще! 
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+1
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Cityzen83
Легендіще. Пам'ятаю його ще з 1997 року. Фінал чи кубка кубків чи кубка УЄФА в мацкві.
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+1
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