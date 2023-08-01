Уходит легенда. Джанлуиджи Буффон объявит о завершении карьеры
У Буффона есть предложение перейти на работу в Федерацию футбола Италии
Один из лучших голкиперов мира всех времен Джанлуиджи Буффон решил завершить футбольную карьеру, и в ближайшие дни будет официальное сообщение об этом.
Многолетний лидер «Ювентуса» последние два сезона провел в «Парме».
45-летний голкипер имел предложение из Саудовской Аравии, но принял окончательное решение завершить карьеру.
У Буффона есть возможность перейти на работу в Федерацию футбола Италии.
BREAKING: legendary Italian goalkeeper Gianluigi Buffon has decided to retire from professional football — it will be official in the next days ⭐️🇮🇹— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2023
Buffon, 45 years old, was playing for Parma last season.
One of the best goalkeepers in history of the game will now retire. pic.twitter.com/j5KpHYd6dU
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