Уходит легенда. Джанлуиджи Буффон объявит о завершении карьеры

Один из лучших голкиперов мира всех времен Джанлуиджи Буффон решил завершить футбольную карьеру, и в ближайшие дни будет официальное сообщение об этом.

Многолетний лидер «Ювентуса» последние два сезона провел в «Парме».

45-летний голкипер имел предложение из Саудовской Аравии, но принял окончательное решение завершить карьеру.

У Буффона есть возможность перейти на работу в Федерацию футбола Италии.

BREAKING: legendary Italian goalkeeper Gianluigi Buffon has decided to retire from professional football — it will be official in the next days ⭐️🇮🇹



Buffon, 45 years old, was playing for Parma last season.



One of the best goalkeepers in history of the game will now retire. pic.twitter.com/j5KpHYd6dU