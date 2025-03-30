ФОТО. Самая сексуальная футболистка подвергается оскорблениям. Причина

Футболистка «Ювентуса» и сборной Швейцарии Алиша Леманн рассказала, что получает оскорбительные комментарии не только в соцсетях, но и во время матчей из-за своего ухоженного вида.

Некоторые фанаты критикуют ее за макияж и накрашены ногти на поле.

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Красавица призналась, что такие замечания ей неприятны, но она не собирается меняться.

«Я – женщина, и если хочу играть с макияжем, то буду делать это. Это часть меня», – сказала Леманн.