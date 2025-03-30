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30 марта 2025, 15:07 | Обновлено 30 марта 2025, 15:10
1635
3

ФОТО. Самая сексуальная футболистка подвергается оскорблениям. Причина

У Алиши Леманн также есть проблемы

30 марта 2025, 15:07 | Обновлено 30 марта 2025, 15:10
1635
3
ФОТО. Самая сексуальная футболистка подвергается оскорблениям. Причина
Instagram. Алиша Леманн

Футболистка «Ювентуса» и сборной Швейцарии Алиша Леманн рассказала, что получает оскорбительные комментарии не только в соцсетях, но и во время матчей из-за своего ухоженного вида.

Некоторые фанаты критикуют ее за макияж и накрашены ногти на поле.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Красавица призналась, что такие замечания ей неприятны, но она не собирается меняться.

«Я – женщина, и если хочу играть с макияжем, то буду делать это. Это часть меня», – сказала Леманн.

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фото lifestyle Алиша Леманн Ювентус
Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
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Умник
Отстаньте от девченки. Итак уже своей феминистской херней засорили весь мир
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+4
Bernard6-9
Не удивлюсь если у неё свой OnlyFans
Ответить
0
Burevestnik
просто ті, які не вдоволені, не знають, 
шо футболісток без макіяжу на гру не допускають. 
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-1
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