Другие новости30 марта 2025, 15:07 | Обновлено 30 марта 2025, 15:10
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ФОТО. Самая сексуальная футболистка подвергается оскорблениям. Причина
У Алиши Леманн также есть проблемы
30 марта 2025, 15:07 | Обновлено 30 марта 2025, 15:10
1635
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Футболистка «Ювентуса» и сборной Швейцарии Алиша Леманн рассказала, что получает оскорбительные комментарии не только в соцсетях, но и во время матчей из-за своего ухоженного вида.
Некоторые фанаты критикуют ее за макияж и накрашены ногти на поле.
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Красавица призналась, что такие замечания ей неприятны, но она не собирается меняться.
«Я – женщина, и если хочу играть с макияжем, то буду делать это. Это часть меня», – сказала Леманн.
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шо футболісток без макіяжу на гру не допускають.