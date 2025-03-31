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Италия
31 марта 2025, 00:29 | Обновлено 31 марта 2025, 00:37
234
0

У Малиновского возникли проблемы перед игрой с Юве. Виейра рассказал детали

Тренер Дженоа назвал уважительную причину отсутствия Руслана в старте

31 марта 2025, 00:29 | Обновлено 31 марта 2025, 00:37
234
0
У Малиновского возникли проблемы перед игрой с Юве. Виейра рассказал детали
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Дженоа» Патрик Виейра объяснил, почему украинский полузащитник Руслан Малиновский не попал в стартовый состав на матч 30-го тура итальянской Серии А против «Ювентуса»:

«У Малиновского была температура в течение двух дней, и он тренировался с командой всего один раз. Поэтому мы не хотели рисковать им с самого начала», – цитирует французского тренера Calcio Genoa.

«Ювентус» победил «Дженоа» со счетом 1:0. Малиновский начал матч в запасе и вышел на поле на 71-й минуте. Через минуту после выхода на замену Руслан получил желтую карточку.

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Руслан Малиновский Ювентус Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Ювентус - Дженоа Патрик Виейра
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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