У Малиновского возникли проблемы перед игрой с Юве. Виейра рассказал детали

Главный тренер «Дженоа» Патрик Виейра объяснил, почему украинский полузащитник Руслан Малиновский не попал в стартовый состав на матч 30-го тура итальянской Серии А против «Ювентуса»:

«У Малиновского была температура в течение двух дней, и он тренировался с командой всего один раз. Поэтому мы не хотели рисковать им с самого начала», – цитирует французского тренера Calcio Genoa.

«Ювентус» победил «Дженоа» со счетом 1:0. Малиновский начал матч в запасе и вышел на поле на 71-й минуте. Через минуту после выхода на замену Руслан получил желтую карточку.