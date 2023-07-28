Буффон точно покинет Парму. О карьере решение еще не принял

По информации СМИ, легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон точно покидает «Парму», в составе которой он провел последние два сезона.

Возможно, 45-летний игрок завершит карьеру, однако окончательное решение еще не принято. Ранее Буффон отказал одному из клубов Саудовской Аравии.

Сейчас у игрока есть предложение перейти на работу в Федерацию футбола Италии, а также возможность продолжить карьеру в одном из итальянских клубов.