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Италия
28 июля 2023, 12:45 |
166
0

Буффон точно покинет Парму. О карьере решение еще не принял

Вратарь еще может остаться в игре

28 июля 2023, 12:45 |
166
0
Буффон точно покинет Парму. О карьере решение еще не принял
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон

По информации СМИ, легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон точно покидает «Парму», в составе которой он провел последние два сезона.

Возможно, 45-летний игрок завершит карьеру, однако окончательное решение еще не принято. Ранее Буффон отказал одному из клубов Саудовской Аравии.

Сейчас у игрока есть предложение перейти на работу в Федерацию футбола Италии, а также возможность продолжить карьеру в одном из итальянских клубов.

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