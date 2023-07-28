Италия28 июля 2023, 12:45 |
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Буффон точно покинет Парму. О карьере решение еще не принял
Вратарь еще может остаться в игре
28 июля 2023, 12:45 |
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По информации СМИ, легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон точно покидает «Парму», в составе которой он провел последние два сезона.
Возможно, 45-летний игрок завершит карьеру, однако окончательное решение еще не принято. Ранее Буффон отказал одному из клубов Саудовской Аравии.
Сейчас у игрока есть предложение перейти на работу в Федерацию футбола Италии, а также возможность продолжить карьеру в одном из итальянских клубов.
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