ОФИЦИАЛЬНО. Юрген Клопп назначил нового капитана Ливерпуля

Защитник Вирджил ван Дейк утвержден в качестве нового капитана «Ливерпуля», а Трент Александер-Арнольд назначен вице-капитаном.

Центральный защитник Вирджил ван Дейк, который является капитанов сборной Нидерландов, будет носить повязку на рукаве после ухода Джордана Хендерсона из ливерпульского клуба.

Клуб объявил Трента Александера-Арнольда заместителем капитана, который взял на себя эту ответственность после Джеймса Милнера.

Ван Дейк рассказал: «Это действительно день гордости для меня, для моей жены, для моих детей, моей семьи. Это было особенное чувство, и я не могу его описать на данный момент. Но это то, чем я очень, очень горжусь.

То, что я капитан Нидерландов, это уже было огромной честью, а также моментом гордости. Но также быть капитаном футбольного клуба «Ливерпуль» – это то, что я не могу сейчас описать. Это просто то, чем я очень горжусь, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы все гордились и были счастливы со мной и футбольным клубом».

Ван Дейк провел 222 матча за «Ливерпуль» с момента перехода на «Энфилд» из «Саутгемптона» в январе 2018 года. За это время он собрал 7 медалей, помогая «красным» выиграть трофеи Премьер-лиги, Лиги чемпионов, Кубка Англии, Кубка Английской лиги, Суперкубка Англии, Суперкубка УЕФА, Клубного чемпионата мира ФИФА.

С приближением сезона 2023/24, когда предсезонная подготовка «Ливерпуля» продолжается, Ван Дейк обозначил коллективное желание прийти в норму после разочаровывающей кампании в прошлом сезоне.

Ваг Дейк: «Прошлый год был очень разочаровывающим. На самом деле, это была неплохая схватка. Очевидно, в конце концов мы не добились ничего, на что надеялись, и это очень разочаровывает.

Когда мы отправились в очень короткие летние каникулы и размышляли о прошедшем сезоне, это было больно, и для команды, и лично. Это очень больно. У нас есть гордость, и мы чувствуем, что могли сыграть намного лучше, намного более последовательно».

