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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продал капитана в Аль-Иттифак
Англия
27 июля 2023, 14:40 |
1155
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продал капитана в Аль-Иттифак

Хендерсон попрощался с Красными

27 июля 2023, 14:40 |
1155
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продал капитана в Аль-Иттифак
Getty Images/Global Images Ukraine. Хендерсон и Джеррард

Клуб «Аль-Иттифак» подтвердил подписание контракта с полузащитником Джорданом Хендерсоном. «Ливерпуль» получит за своего капитан 12 миллионов фунтов.

Саудовскую команду сейчас тренирует легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард.

33-летний Хендерсон выступал за Красных 12 лет. Выиграл АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

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Аль-Иттифак Ливерпуль Джордан Хендерсон трансферы АПЛ
Источник Sport.ua
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