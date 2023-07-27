Англия27 июля 2023, 14:40 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продал капитана в Аль-Иттифак
Хендерсон попрощался с Красными
27 июля 2023, 14:40 |
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Клуб «Аль-Иттифак» подтвердил подписание контракта с полузащитником Джорданом Хендерсоном. «Ливерпуль» получит за своего капитан 12 миллионов фунтов.
Саудовскую команду сейчас тренирует легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард.
33-летний Хендерсон выступал за Красных 12 лет. Выиграл АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.
A leader 💪🏻 A warrior ⚔️— Ettifaq Club (@Ettifaq_EN) July 27, 2023
We’re simply thrilled to have him ❤️💚
Henderson is ETTIFAQI 🟢✨#HendersonEttifaqi pic.twitter.com/GIj8kggxtn
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