ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продал капитана в Аль-Иттифак

Клуб «Аль-Иттифак» подтвердил подписание контракта с полузащитником Джорданом Хендерсоном. «Ливерпуль» получит за своего капитан 12 миллионов фунтов.

Саудовскую команду сейчас тренирует легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард.

33-летний Хендерсон выступал за Красных 12 лет. Выиграл АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

