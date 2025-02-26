Защитник Динамо дисквалифицирован на матч 19 тура Украинской Премьер-лиги
Денис Попов не сможет помочь киевскому клубу в противостоянии с «Ворсклой»
28 февраля состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют полтавская «Ворскла» и киевское «Динамо».
Пресс-служба столичного клуба сообщила, что в этом противостоянии из-за дисквалификации не сыграет защитник Денис Попов:
«Тренерский штаб киевлян в предстоящем матче не сможет рассчитывать на центрального защитника Дениса Попова. В предыдущем поединке против «Карпат» футболист получил предупреждение, ставшее для него четвертым в сезоне, и получил автоматическую дисквалификацию на один календарный матч чемпионата. Среди других игроков бело-синих нет таких, кто находится даже под угрозой дисквалификации в случае получения очередного предупреждения», – сообщили на сайте «Динамо».
Подопечные Александра Шовковского набрали 46 баллов и продолжают возглавлять турнирную таблицу. В активе «Ворсклы» – 16 очков, клуб разместился на 13-й позиции.
Ранее сообщалось, что легионер, которым интересуется киевского «Динамо», определился с клубом, где продолжит карьеру.
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