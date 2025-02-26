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  4. Защитник Динамо дисквалифицирован на матч 19 тура Украинской Премьер-лиги
Украина. Премьер лига
26 февраля 2025, 16:25 |
1339
12

Защитник Динамо дисквалифицирован на матч 19 тура Украинской Премьер-лиги

Денис Попов не сможет помочь киевскому клубу в противостоянии с «Ворсклой»

26 февраля 2025, 16:25 |
1339
12
Защитник Динамо дисквалифицирован на матч 19 тура Украинской Премьер-лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Попов

28 февраля состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют полтавская «Ворскла» и киевское «Динамо».

Пресс-служба столичного клуба сообщила, что в этом противостоянии из-за дисквалификации не сыграет защитник Денис Попов:

«Тренерский штаб киевлян в предстоящем матче не сможет рассчитывать на центрального защитника Дениса Попова. В предыдущем поединке против «Карпат» футболист получил предупреждение, ставшее для него четвертым в сезоне, и получил автоматическую дисквалификацию на один календарный матч чемпионата. Среди других игроков бело-синих нет таких, кто находится даже под угрозой дисквалификации в случае получения очередного предупреждения», – сообщили на сайте «Динамо».

Подопечные Александра Шовковского набрали 46 баллов и продолжают возглавлять турнирную таблицу. В активе «Ворсклы» – 16 очков, клуб разместился на 13-й позиции.

Ранее сообщалось, что легионер, которым интересуется киевского «Динамо», определился с клубом, где продолжит карьеру.

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Николай Титюк Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 12
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Pavel_i_CO
Денис правильно зробив, що обнулив свої жовті картки саме перед матчем з ніякою Ворсклою, у якої чотири поразки поспіль. Найслабший суперник киян в найближчий час 
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0
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avk2307
Странно пропал вболівальник Олександрії з Донецька, а зявився цей вболівальник Ворскли.
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-1
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VORSKLA_POLTAVA_official
Цитата із статті:
"Денис Попов не зможе допомогти київському клубу у протистоянні з «Ворсклою»" 
👉А ми від себе додамо - ніщо вам вже не допоможе проти Славетної Ворскли! 
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-1
VORSKLA_POLTAVA_official
Щира радість! 
Але ще більше радітимемо після, як розірвемо "ДК" 
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-1
VORSKLA_POLTAVA_official
Значить ще більше накидаємо мусорам
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
VORSKLA_POLTAVA_official
Дуже добре🥳
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-1
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