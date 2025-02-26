Легионер, которым интересуется киевское Динамо, определился с новым клубом

Вингер азербайджанской «Зиры» Салифу Сума определился с клубом, где продолжит карьеру. В услугах 21-летнего гвинейца были заинтересованы болгарский ЦСКА (София), киевское «Динамо», клубы из французской Лиги 1 и английского Чемпионшипа.

Друг футболиста сообщил, что Салифу собирается перейти в чемпионат Болгарии: «В Англии есть некоторые преимущества, особенно в Чемпионшипе, но те клубы пока не делали официальный запрос о трансфере. Многие команды проявили интерес к Сума, но они не хотят платить 800 тысяч евро, который требует «Зира».

Приоритетом игрока является ЦСКА (София). Цель Салифу – играть в чемпионате, где его смогут увидеть. Это амбиции. Он так хочет покинуть «Зиру», потому что в чемпионате Азербайджана его никто не видит. В чемпионате Болгарии он может процветать.

В текущем сезоне гвинейский вингер провел 22 матча в чемпионате Азербайджана за «Зиру» и забил восемь голов. Ориентировочная стоимость Салифу составляет 850 тысяч евро по данным портала Transfermarkt.