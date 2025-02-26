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Украина. Премьер лига
26 февраля 2025, 13:12 |
965
2

Легионер, которым интересуется киевское Динамо, определился с новым клубом

Салифу Сума собирается продолжить карьеру в болгарском ЦСКА

26 февраля 2025, 13:12 |
965
2
Легионер, которым интересуется киевское Динамо, определился с новым клубом
Instagram. Салифу Сума

Вингер азербайджанской «Зиры» Салифу Сума определился с клубом, где продолжит карьеру. В услугах 21-летнего гвинейца были заинтересованы болгарский ЦСКА (София), киевское «Динамо», клубы из французской Лиги 1 и английского Чемпионшипа.

Друг футболиста сообщил, что Салифу собирается перейти в чемпионат Болгарии: «В Англии есть некоторые преимущества, особенно в Чемпионшипе, но те клубы пока не делали официальный запрос о трансфере. Многие команды проявили интерес к Сума, но они не хотят платить 800 тысяч евро, который требует «Зира».

Приоритетом игрока является ЦСКА (София). Цель Салифу – играть в чемпионате, где его смогут увидеть. Это амбиции. Он так хочет покинуть «Зиру», потому что в чемпионате Азербайджана его никто не видит. В чемпионате Болгарии он может процветать.

В текущем сезоне гвинейский вингер провел 22 матча в чемпионате Азербайджана за «Зиру» и забил восемь голов. Ориентировочная стоимость Салифу составляет 850 тысяч евро по данным портала Transfermarkt.

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Николай Титюк Источник: africafoot.com
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Alexander Киев
Ніхто у вонюче ДНО йти не хоче
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