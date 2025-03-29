Все плохо. Плимут без Таловерова не выиграл и остался на дне

Состоялся очередной матч тура Чемпионшипа, в котором аутсайдер Плимут приехал в гости к Уотфорду, у которого еще есть шанс зацепиться за зону плей-офф выхода в АПЛ.

Плимут без защитника сборной Украины Максима Таловерова, который выбыл до конца сезона, сыграл вничью 0:0 и остался на последней позиции чемпионата.

У Плимута 34 очка и 24-е место. До спасительной 21-й позиции пять пунктов.

Чемпионшип. 39-й тур

Уотфорд – Плимут 0:0