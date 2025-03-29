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Чемпионшип Англия
Уотфорд
29.03.2025 14:30 – FT 0 : 0
Плимут
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Англия
29 марта 2025, 16:34 | Обновлено 29 марта 2025, 16:43
204
2

Все плохо. Плимут без Таловерова не выиграл и остался на дне

У команды все меньше шансов остаться в Чемпионшипе

29 марта 2025, 16:34 | Обновлено 29 марта 2025, 16:43
204
2
Все плохо. Плимут без Таловерова не выиграл и остался на дне
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся очередной матч тура Чемпионшипа, в котором аутсайдер Плимут приехал в гости к Уотфорду, у которого еще есть шанс зацепиться за зону плей-офф выхода в АПЛ.

Плимут без защитника сборной Украины Максима Таловерова, который выбыл до конца сезона, сыграл вничью 0:0 и остался на последней позиции чемпионата.

У Плимута 34 очка и 24-е место. До спасительной 21-й позиции пять пунктов.

Чемпионшип. 39-й тур

Уотфорд – Плимут 0:0

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Плимут Максим Таловеров Чемпионшип Уотфорд чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 2
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Lulinnha
В 7-ми последних матчах нужны 5 побед. Это будет вряд ли... Лига 1 следующая остановка для Плимута. 
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0
ivankondrat96
Ще і Лутон свій матч виграв. Шанси на порятунок зменшуються з кожним матчем
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0
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