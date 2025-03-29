Англия29 марта 2025, 16:34 | Обновлено 29 марта 2025, 16:43
204
2
Все плохо. Плимут без Таловерова не выиграл и остался на дне
У команды все меньше шансов остаться в Чемпионшипе
29 марта 2025, 16:34 | Обновлено 29 марта 2025, 16:43
204
2
Состоялся очередной матч тура Чемпионшипа, в котором аутсайдер Плимут приехал в гости к Уотфорду, у которого еще есть шанс зацепиться за зону плей-офф выхода в АПЛ.
Плимут без защитника сборной Украины Максима Таловерова, который выбыл до конца сезона, сыграл вничью 0:0 и остался на последней позиции чемпионата.
У Плимута 34 очка и 24-е место. До спасительной 21-й позиции пять пунктов.
Чемпионшип. 39-й тур
Уотфорд – Плимут 0:0
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 марта 2025, 04:30 0
Флорентино контактирует с Хаби Алонсо
Футбол | 29 марта 2025, 07:47 18
Украинец может оказаться в «Севилье»
Война | 29.03.2025, 09:00
Футбол | 29.03.2025, 13:35
Футбол | 29.03.2025, 16:33
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
В 7-ми последних матчах нужны 5 побед. Это будет вряд ли... Лига 1 следующая остановка для Плимута.
Ще і Лутон свій матч виграв. Шанси на порятунок зменшуються з кожним матчем
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.03.2025, 10:35 9
27.03.2025, 16:49 1
28.03.2025, 20:22 6
28.03.2025, 13:25 4
29.03.2025, 00:23 2
28.03.2025, 11:15 7
27.03.2025, 16:23
28.03.2025, 07:41 12