Старт в США. Легендарный японец впервые за 2 года провел матч в основе АТР

Экс-4-я ракетка мира Кеи Нисикори (Япония) успешно стартовал на хардовом турнире серии АТР 250 в Атланте (США).

В 1/16 финала соревнований японец на двух тай-брейках обыграл Джордана Томпсона (Австралия, ATP 63) за 2 часа и 28 минуты.

АТР 250 Атланта. Хард. 1/16 финала

Джордан Томпсон (Австралия) – Кеи Нисикори (Япония) – 6:7 (5:7), 6:7 (5:7)

Это была 4-я встреча теннисистов. Нисикори выиграл 3-й поединок.

В следующем раунде турнира он сыграет против победителя матча Шан Цзюньчэн – Бен Шелтон.

Отметим, что Нисикори впервые с октября 2021 года провел и выиграл матч в основной сетке турнира ATP.

