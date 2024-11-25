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Испания
25 ноября 2024, 17:02 | Обновлено 25 ноября 2024, 17:34
770
0

Суперзвезда Реала сдал ДНК-тест. Известна родина предков футболиста

Винисиус сдал ДНК-тест

25 ноября 2024, 17:02 | Обновлено 25 ноября 2024, 17:34
770
0
Суперзвезда Реала сдал ДНК-тест. Известна родина предков футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус сдал ДНК-тест, сообщает Инстаграм Бразильской федерации футбола.

Тест проводила организация African Ancestry. По результатам теста выяснилось, что предки футболиста были родом из Камеруна, этнического сообщества Тикар. Футболисту выдали соответствующий сертификат. Сам футболист родился в Бразилии, Сан-Гонсалу, штат Рио-де-Жанейро.

В текущем сезоне Винисиус сыграл 18 матчей на клубном уровне, забил 12 голов и отдал 6 ассистов.

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Винисиус Жуниор сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид
Данііл Киріяка Источник: Instagram
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