Суперзвезда Реала сдал ДНК-тест. Известна родина предков футболиста

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус сдал ДНК-тест, сообщает Инстаграм Бразильской федерации футбола.

Тест проводила организация African Ancestry. По результатам теста выяснилось, что предки футболиста были родом из Камеруна, этнического сообщества Тикар. Футболисту выдали соответствующий сертификат. Сам футболист родился в Бразилии, Сан-Гонсалу, штат Рио-де-Жанейро.

В текущем сезоне Винисиус сыграл 18 матчей на клубном уровне, забил 12 голов и отдал 6 ассистов.