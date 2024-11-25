Заинтересовал Энрике. Звездный вингер Манчестер Юнайтед может перейти в ПСЖ

Английский вингер «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может перейти в «ПСЖ», сообщает Team Talk.

27-летний вингер является одним из тех игроков, который, по мнению испанского коуча парижского топ-клуба Луиса Энрике, сможет усилить атакующую линию клуба. Зимой Париж могут покинуть несколько игроков линии атаки, которые не прижились в клубе. Их заменой может стать Маркус. Рэшфорд и «ПСЖ» вели переговоры еще летом, но англичанин остался в Манчестере.

В текущем сезоне Маркус Рэшфорд провел 19 матчей, забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

Ничья в первом матче Аморима в Манчестере.