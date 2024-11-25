Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заинтересовал Энрике. Звездный вингер Манчестер Юнайтед может перейти в ПСЖ
Англия
25 ноября 2024, 16:45 | Обновлено 25 ноября 2024, 17:37
579
0

Заинтересовал Энрике. Звездный вингер Манчестер Юнайтед может перейти в ПСЖ

Маркус Рэшфорд может перейти в «ПСЖ»

25 ноября 2024, 16:45 | Обновлено 25 ноября 2024, 17:37
579
0
Заинтересовал Энрике. Звездный вингер Манчестер Юнайтед может перейти в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Английский вингер «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может перейти в «ПСЖ», сообщает Team Talk.

27-летний вингер является одним из тех игроков, который, по мнению испанского коуча парижского топ-клуба Луиса Энрике, сможет усилить атакующую линию клуба. Зимой Париж могут покинуть несколько игроков линии атаки, которые не прижились в клубе. Их заменой может стать Маркус. Рэшфорд и «ПСЖ» вели переговоры еще летом, но англичанин остался в Манчестере.

В текущем сезоне Маркус Рэшфорд провел 19 матчей, забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

Ничья в первом матче Аморима в Манчестере.

По теме:
«Что он сделал?» Холанд признался, что думает о Мбаппе
Лестер ведет переговоры с бывшим тренером Манчестер Юнайтед
Шахтер планирует вернуть легионера, что ушел из клуба из-за войны
Маркус Рэшфорд Луис Энрике ПСЖ Манчестер Юнайтед трансферы Лиги 1 трансферы АПЛ трансферы
Данііл Киріяка Источник: TeamTalk
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лидер теперь лишь один. Александрия потеряла очки в Ровно
Футбол | 24 ноября 2024, 19:06 152
Лидер теперь лишь один. Александрия потеряла очки в Ровно
Лидер теперь лишь один. Александрия потеряла очки в Ровно

Команду Ротаня шокировал местный «Верес»

Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе
Бокс | 25 ноября 2024, 07:48 0
Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе
Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе

Александр отметил Мозеса Итауму

Украинский вратарь выиграл первый трофей в Бразилии
Футбол | 25.11.2024, 15:39
Украинский вратарь выиграл первый трофей в Бразилии
Украинский вратарь выиграл первый трофей в Бразилии
Заря анонсировала нового титульного партнера
Футбол | 25.11.2024, 12:27
Заря анонсировала нового титульного партнера
Заря анонсировала нового титульного партнера
«Он имеет удар». Торрес назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 25.11.2024, 01:31
«Он имеет удар». Торрес назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он имеет удар». Торрес назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы против Наполи
Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы против Наполи
24.11.2024, 21:50
Футбол
«Не знаю, как он может победить». Чемпион мира – о реванше Усика с Фьюри
«Не знаю, как он может победить». Чемпион мира – о реванше Усика с Фьюри
24.11.2024, 10:05 3
Бокс
У кого 9.0? Стала известна оценка Цыганкова за разгром в каталонском дерби
У кого 9.0? Стала известна оценка Цыганкова за разгром в каталонском дерби
23.11.2024, 22:38
Футбол
ФОТО. Тренер европейского топ-клуба влюбился в украинку и сделал заявление
ФОТО. Тренер европейского топ-клуба влюбился в украинку и сделал заявление
24.11.2024, 05:09 2
Футбол
ФОТО. Джорджина похвасталась новым домом. Здесь она будет жить с Роналду
ФОТО. Джорджина похвасталась новым домом. Здесь она будет жить с Роналду
24.11.2024, 06:36 3
Футбол
ФОТО. Усик – Фьюри 2: Тайсон дерзко обратился к украинцу перед реваншем 
ФОТО. Усик – Фьюри 2: Тайсон дерзко обратился к украинцу перед реваншем 
24.11.2024, 07:05 1
Бокс
«Я бы вторгся в россию». Беллью дал совет Тайсону на реванш Усик – Фьюри
«Я бы вторгся в россию». Беллью дал совет Тайсону на реванш Усик – Фьюри
23.11.2024, 20:48
Бокс
Бой Майка Тайсона побил рекорд поединка Усик – Фьюри
Бой Майка Тайсона побил рекорд поединка Усик – Фьюри
25.11.2024, 12:34
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем