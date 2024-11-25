Полесье – Заря. Команды назвали стартовые составы на игру

25 ноября на Центральном стадионе в Житомире состоится матч 14-го тура УПЛ между местным «Полесьем» и луганской «Зорей».

Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.

Команды объявили стартовые составы.

«Полесье»: Волинец, Сарапий, Виалле, Смоляков, Тейлор, Бабенко, Крушинский, Леднев, Назаренко, Гуцуляк, Пайшао

«Заря»: Сапутин, Джордан, Эскинья, Вантух, Жуниор, Кирюханцев, Яцик, Башич, Слесар, Горбач, Будковский

Житомирское «Полесье» занимает 4-е место, а луганская «Заря» пока лишь на 11-й строчке.