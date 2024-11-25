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Украина. Премьер лига
25 ноября 2024, 16:55 | Обновлено 25 ноября 2024, 17:36
637
0

Полесье – Заря. Команды назвали стартовые составы на игру

25 ноября состоится последний матч 14-го тура УПЛ

25 ноября 2024, 16:55 | Обновлено 25 ноября 2024, 17:36
637
0
Полесье – Заря. Команды назвали стартовые составы на игру
УПЛ

25 ноября на Центральном стадионе в Житомире состоится матч 14-го тура УПЛ между местным «Полесьем» и луганской «Зорей».

Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.

Команды объявили стартовые составы.

«Полесье»: Волинец, Сарапий, Виалле, Смоляков, Тейлор, Бабенко, Крушинский, Леднев, Назаренко, Гуцуляк, Пайшао

«Заря»: Сапутин, Джордан, Эскинья, Вантух, Жуниор, Кирюханцев, Яцик, Башич, Слесар, Горбач, Будковский

Житомирское «Полесье» занимает 4-е место, а луганская «Заря» пока лишь на 11-й строчке.

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Полесье Житомир Заря Луганск Полесье - Заря стартовые составы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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