Полесье – Заря. Команды назвали стартовые составы на игру
25 ноября состоится последний матч 14-го тура УПЛ
25 ноября на Центральном стадионе в Житомире состоится матч 14-го тура УПЛ между местным «Полесьем» и луганской «Зорей».
Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.
Команды объявили стартовые составы.
«Полесье»: Волинец, Сарапий, Виалле, Смоляков, Тейлор, Бабенко, Крушинский, Леднев, Назаренко, Гуцуляк, Пайшао
«Заря»: Сапутин, Джордан, Эскинья, Вантух, Жуниор, Кирюханцев, Яцик, Башич, Слесар, Горбач, Будковский
Житомирское «Полесье» занимает 4-е место, а луганская «Заря» пока лишь на 11-й строчке.
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