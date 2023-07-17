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  4. В 2023 году Карлос первый во всем. Алькарас квалифицировался на АТР Finals
ATP
17 июля 2023, 17:54 |
414
0

В 2023 году Карлос первый во всем. Алькарас квалифицировался на АТР Finals

Испанец во второй раз подряд попал на Итоговый турнир АТР

17 июля 2023, 17:54 |
414
0
В 2023 году Карлос первый во всем. Алькарас квалифицировался на АТР Finals
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Первая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) квалифицировался на Итоговый турнир АТР.

20-летний испанец стал первым теннисистом, который обеспечил себе участие на АТР Finals в 2023 году.

В текущем сезоне Карлитос является лидером по количеству побед – 47. На его счету всего 4 поражения и шесть титулов. Вчера 16 июля, он обыграл Новака Джоковича в финале Уимблдона-2023.

В прошлом году Карлос также квалифицировался на Итоговый турнир, однако не смог сыграть на нем из-за травмы, а затем пропустил и Открытый чемпионат Австралии.

АТР Finals пройдет с 12 по 19 ноября в Турине.

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Карлос Алькарас (теннисист) Итоговый турнир ATP
Источник ATP Tour
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