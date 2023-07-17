В 2023 году Карлос первый во всем. Алькарас квалифицировался на АТР Finals
Испанец во второй раз подряд попал на Итоговый турнир АТР
Первая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) квалифицировался на Итоговый турнир АТР.
20-летний испанец стал первым теннисистом, который обеспечил себе участие на АТР Finals в 2023 году.
В текущем сезоне Карлитос является лидером по количеству побед – 47. На его счету всего 4 поражения и шесть титулов. Вчера 16 июля, он обыграл Новака Джоковича в финале Уимблдона-2023.
В прошлом году Карлос также квалифицировался на Итоговый турнир, однако не смог сыграть на нем из-за травмы, а затем пропустил и Открытый чемпионат Австралии.
АТР Finals пройдет с 12 по 19 ноября в Турине.
After his Wimbledon victory, @carlosalcaraz qualifies for second consecutive year for the #NittoATPFinals 🙌— ATP Tour (@atptour) July 17, 2023
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