Тен Хаг получит нового кипера. МЮ и Интер близки к сделке по переходу Онана

Камерунский голкипер Андре Онана в ближайшее время перейдет из миланского «Интера» в английский «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клубы близки к соглашению. Вскоре Онана отправится на медицинское обследование и подписание контракта.

«Манчестер Юнайтед» уже запрашивает визу для Андре Онана для турне английской команды в США.

Коуч МЮ Эрик тен Хаг получит нового вратаря, которого он очень хотел заполучить в свою команду.

«МЮ» заплатит за Онана около 50 млн евро, плюс бонусы. Взамен нерадзурри попытаются подписать двух киперов: Анатолия Трубина и Яна Зоммера.