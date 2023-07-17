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  4. Тен Хаг получит нового кипера. МЮ и Интер близки к сделке по переходу Онана
Англия
17 июля 2023, 02:07 | Обновлено 17 июля 2023, 02:09
42
0

Тен Хаг получит нового кипера. МЮ и Интер близки к сделке по переходу Онана

Манчестер Сити запросил визу для вратаря для турне команды в США

17 июля 2023, 02:07 | Обновлено 17 июля 2023, 02:09
42
0
Тен Хаг получит нового кипера. МЮ и Интер близки к сделке по переходу Онана
Twitter. Андре Онана

Камерунский голкипер Андре Онана в ближайшее время перейдет из миланского «Интера» в английский «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клубы близки к соглашению. Вскоре Онана отправится на медицинское обследование и подписание контракта.

«Манчестер Юнайтед» уже запрашивает визу для Андре Онана для турне английской команды в США.

Коуч МЮ Эрик тен Хаг получит нового вратаря, которого он очень хотел заполучить в свою команду.

«МЮ» заплатит за Онана около 50 млн евро, плюс бонусы. Взамен нерадзурри попытаются подписать двух киперов: Анатолия Трубина и Яна Зоммера.

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Манчестер Юнайтед трансферы Интер Милан Андре Онана трансферы АПЛ трансферы Серии A Фабрицио Романо Эрик тен Хаг
Источник Фабрицио Романо
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