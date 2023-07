Тен Хаг получит нового кипера. МЮ и Интер близки к сделке по переходу Онана

Камерунский голкипер Андре Онана в ближайшее время перейдет из миланского «Интера» в английский «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клубы близки к соглашению. Вскоре Онана отправится на медицинское обследование и подписание контракта.

«Манчестер Юнайтед» уже запрашивает визу для Андре Онана для турне английской команды в США.

Коуч МЮ Эрик тен Хаг получит нового вратаря, которого он очень хотел заполучить в свою команду.

«МЮ» заплатит за Онана около 50 млн евро, плюс бонусы. Взамен нерадзурри попытаются подписать двух киперов: Анатолия Трубина и Яна Зоммера.

André Onana to Manchester United, it’s finally here we go! 🚨🔴🇨🇲



Clubs are closing in on the agreement then Onana will travel for medical tests and contract signing.



Man Utd set to request VISA for Onana for USA trip.



Ten Hag will have the new goalkeeper he wanted. pic.twitter.com/hWQX9svsMV