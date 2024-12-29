Алексей БЕЛИК: «Команда справилась с задачей на всех направлениях»

Главный тренер молодежного состава донецкого «Шахтера» Алексей Белик прокомментировал выступления своей команды в первой половине сезона.

– «Шахтер» U19 завершил первый круг чемпионата единоличным лидером, опередив ближайшего преследователя на 5 баллов, вышел в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА. Вы довольны результатами?

– Да, очень доволен! В принципе, все, что мы запланировали, начиная с летних сборов и заканчивая последней игрой года, мы выполнили. Это промежуточный результат, и он действительно очень хороший. Надеюсь, что сможем продолжить работать в таком же ритме во второй части сезона. В Юношеской лиге УЕФА мы вышли в 1/16 финала, а в чемпионате только в одном матче, где нам немного не повезло, сыграли вничью. Считаю, что это очень хороший результат.

– Осеннюю часть сезона можно считать одним из самых сложных периодов для вашей команды, ведь «Шахтер» U19 имел насыщенный календарь матчей и мало времени на восстановление из-за долгих переездов. Как такие нагрузки влияют на молодежь и как вам удается с этим справляться?

– Конечно, переезды и нагрузки влияют на молодой организм, однако есть и преимущества: такие обстоятельства формируют характер, помогают быстрее взрослеть, и футболисты лучше понимают, с чем им придется столкнуться в взрослом футболе. Что касается того, как мы справляемся с этими вызовами, то тренерский штаб сосредоточен на формировании должной дисциплины и позитивной атмосферы в команде. Наша главная задача — объединить футболистов общей целью выигрывать в каждом матче. Когда команда сплочена, и все работают ради одной цели, преодолевать трудности намного проще.

– В этом году Юношеская лига УЕФА стартовала в новом формате – вам он понравился? И какую роль этот турнир играет в развитии футболистов?

– Мне понравился новый формат, и не только потому, что мы вышли в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА. Мне нравится, что трудно что-то прогнозировать, теперь ты должен не только выходить на поле с целью победить, но и думать о разнице забитых и пропущенных мячей. Это заставляет играть более сосредоточенно, ведь каждый гол имеет значение. По предыдущему формату топовые команды за несколько туров до окончания группового этапа уже понимали турнирную ситуацию, а теперь все намного сложнее, нет времени на просчеты — нужно выкладываться на максимум в каждом матче. Ярким примером является наша последняя игра с «Баварией» U19: мы уступили 0:2, и они обошли нас в таблице при одинаковом количестве очков. Если бы счет был 0:1, мы бы остались впереди. Такие нюансы заставляют действовать на пределе возможностей. Преимущество нового формата в том, что команды играют с шестью разными соперниками, что дает молодым футболистам возможность противостоять оппонентам с различными стилями игры. Это бесценный опыт, который в определенной степени помогает сократить дистанцию между юношеским и взрослым футболом благодаря Юношеской лиге УЕФА.

– В летнее межсезонье «Шахтер» U19 покинули ведущие игроки, на их место пришли более молодые. Кто продемонстрировал наибольший прогресс и кто сейчас является лидером коллектива?

– Не хочу выделять никого, не потому что некого выделить, наоборот, фактически в каждой игре кто-то брал на себя ответственность и был лидером. В «Шахтере» U19 большая текучесть: постоянно на замену более опытным приходят более молодые. Я доволен всеми молодыми футболистами, которые пополнили состав «Шахтера» U19, на мой взгляд, они все прогрессируют. Однако мы провели лишь половину чемпионата, и я надеюсь, что, как и в прошлом году, когда ведущие игроки покинули команду, молодые смогут достойно их заменить. Моя цель как тренера — выстроить тренировочный процесс таким образом, чтобы каждый молодой футболист получал свой шанс, прогрессировал и в будущем мог достойно заменить того, кто покидает команду.

– Кто имеет наибольший потенциал стать следующим лидером в ближайшем будущем?

– Все игроки «Шахтера» U19 имеют для этого потенциал. Нужно понимать, что юношеский футбол отличается от взрослого тем, что не всегда есть стабильность. Я хочу, чтобы игроки максимально прогрессировали, но в юношеском футболе много факторов, которые влияют на развитие каждого игрока. Иногда парень демонстрирует значительный прогресс, а в другой период — нет, поэтому я стараюсь создать условия, чтобы футболисты показывали максимальный прогресс. Очевидно, в каждой команде есть недовольные своим игровым временем, и в «Шахтере» U19 состав пополняется молодыми исполнителями, которые приходят на замену более опытным, поэтому я постоянно подчеркиваю, что футболисты должны быть терпеливыми и бороться за свое место в составе. На самом деле, в юношеском футболе все очень быстро меняется, и наступает момент, когда молодой футболист начинает получать свой шанс и должен становиться лидером. Выделять кого-то не считаю правильным, поэтому надеюсь, что молодежь, которая пополнила наш состав летом, во второй части чемпионата возьмет на себя ответственность и достойно заменит тех лидеров, которые есть на сегодняшний день. Ни для кого не секрет, что у нас есть игроки, для которых следующий год — выпускной, они уже одной ногой во взрослом футболе. Это Ющенко, Огарков, Башмарин, Дрозд и Цуканов, который немного младше. Они лидеры, которые являются стержнем игры и помогают младшим прогрессировать, беря на себя ответственность. Еще раз повторю: молодежь должна быть терпеливой, работать на максимум, и она получит свой игровой шанс.

– Какой матч первого круга был образцовым по качеству игры, а какой, наоборот, провальным?

– В внутреннем чемпионате мы победили во всех матчах, за исключением одного. Однако я выделю три встречи, которые состоялись после противостояний в Юношеской лиге УЕФА — с «Зарей» U19 (3:2) после игры с «Янг Бойз» U19, с «Динамо» U19 (1:0) после матча с «Арсеналом» U19 и с «Полесьем» U19 (1:0) после игры с «Баварией» U19. Я выделил их потому, что после матчей Юношеской лиги УЕФА, где отдается много сил, эмоций и ресурсов, очень тяжело переключаться на чемпионат Украины, но мы справились с этим. Мы разгромили «Зарю» U19 (6:1), которая является очень сложным соперником, и в составе которой есть молодые игроки Академии киевского «Динамо», что добавляет мотивации сопернику в игре против нас. Также победили «Динамо» U19 (1:0), несмотря на то, что не продемонстрировали яркой игры, но показали характер, организованность и дисциплину, учитывая, что перед этим был сложный матч с «Арсеналом» U19 (1:0) в Юношеской лиге УЕФА. В конце победили «Полесье» U19 (1:0) после длительного переезда, плохих погодных условий и искусственного покрытия. В Ужгороде мы продемонстрировали отличную игру, и уверен, что, если бы погодные условия и поле были лучше, мы бы победили с преимуществом в три-четыре мяча. Что касается провальной игры, то мы уступили «Аталанте» U19 (0:3) и «Баварии» U19 (0:2). Не могу сказать, что мы провалились в матче с «Аталантой» U19, так как в Юношеской лиге УЕФА нет соперников, с которыми можно играть, не прикладывая максимальных усилий. В еврокубках много факторов, которые влияют на результат, и понятно, что встреча с «Аталантой» U19 была неприятной с точки зрения результата, но мы пытались создавать моменты и контролировать мяч, хотя соперник был физически сильнее. Не могу сказать, что какая-то игра была провальной, но, наверное, слабый футбол мы показали в первом тайме с «Баварией» U19, так как после перерыва мы внесли коррективы и во второй половине имели возможности изменить ход матча, но по итогам первого тайма мы этого не заслужили, хотя и очень старались.

– Какие цели ставите перед командой во второй части сезона?

– Что касается целей, трудно дать однозначный ответ. Для их формирования есть много факторов, которые позволяют понять, чего стремиться. Если нам удастся сохранить команду, которая выступала в первой части сезона, мы, безусловно, будем стремиться к чемпионству в внутреннем чемпионате и пройти «Хоффенхайм» U19 в Юношеской лиге УЕФА. Однако если состав команды изменится, это не означает, что мы будем «строить» новый коллектив и отказываться от амбициозных целей. В любом случае главной целью будет прогресс каждого футболиста, а для этого тренерский штаб будет работать над тем, чтобы за счет игрового времени и качества тренировки поддерживать высокий уровень футболистов.