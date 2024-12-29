Расистский скандал. Фанаты Фиорентины оскорбляли Влаховича в игре с Юве

Расистский скандал возник в матче 18-го тура итальянской Серии А между «Ювентусом» и «Фиорентиной» (2:2).

Дубль у туринцев оформил Хефрен Тюрам. У гостей забил Мойзе Кин, а ничью фиалкам принес Риккардо Соттиль, забив на 87-й минуте.

Игра была приостановлена на первых минутах из-за расистских оскорблений в адрес сербского форварда хозяев Душана Влаховича, который ранее играл за клуб из Флоренции (с 2018 по 2022 год).

Фанаты «Фиорентины» называли Влаховича «цыганом» и «куском дерьма». Судья приостановил игру на 2 минуты, но оскорбления продолжались и после возобновления матча.

ФОТО. Душан Влахович