Расистский скандал. Фанаты Фиорентины оскорбляли Влаховича в игре с Юве
Сербский форвард Ювентуса ранее играл за клуб из Флоренции
Расистский скандал возник в матче 18-го тура итальянской Серии А между «Ювентусом» и «Фиорентиной» (2:2).
Дубль у туринцев оформил Хефрен Тюрам. У гостей забил Мойзе Кин, а ничью фиалкам принес Риккардо Соттиль, забив на 87-й минуте.
Игра была приостановлена на первых минутах из-за расистских оскорблений в адрес сербского форварда хозяев Душана Влаховича, который ранее играл за клуб из Флоренции (с 2018 по 2022 год).
Фанаты «Фиорентины» называли Влаховича «цыганом» и «куском дерьма». Судья приостановил игру на 2 минуты, но оскорбления продолжались и после возобновления матча.
ФОТО. Душан Влахович
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