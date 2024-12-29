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Италия
29 декабря 2024, 21:23 | Обновлено 29 декабря 2024, 21:41
726
2

Расистский скандал. Фанаты Фиорентины оскорбляли Влаховича в игре с Юве

Сербский форвард Ювентуса ранее играл за клуб из Флоренции

29 декабря 2024, 21:23 | Обновлено 29 декабря 2024, 21:41
726
2
Расистский скандал. Фанаты Фиорентины оскорбляли Влаховича в игре с Юве
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

Расистский скандал возник в матче 18-го тура итальянской Серии А между «Ювентусом» и «Фиорентиной» (2:2).

Дубль у туринцев оформил Хефрен Тюрам. У гостей забил Мойзе Кин, а ничью фиалкам принес Риккардо Соттиль, забив на 87-й минуте.

Игра была приостановлена на первых минутах из-за расистских оскорблений в адрес сербского форварда хозяев Душана Влаховича, который ранее играл за клуб из Флоренции (с 2018 по 2022 год).

Фанаты «Фиорентины» называли Влаховича «цыганом» и «куском дерьма». Судья приостановил игру на 2 минуты, но оскорбления продолжались и после возобновления матча.

ФОТО. Душан Влахович

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Ювентус Фиорентина Серия A чемпионат Италии по футболу Ювентус - Фиорентина расизм Душан Влахович
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 2
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AndiM
Ну і де тут расизм? Може він і справді циган? От якби його кацапом називали або блядорусом - оце було б не приємно.
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+3
Saar
Расизму тут 0! Якби Влахович був з чорним кольором обличчя, то -так.
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+2
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