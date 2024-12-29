Ювентус – Фиорентина – 2:2. Скандал с Влаховичем. Видео голов и обзор
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В матче 18-го тура итальянской Серии А «Ювентус» дома сыграл вничью с «Фиорентиной» (2:2).
Дубль у туринцев оформил Хефрен Тюрам. У гостей забил Мойзе Кин, а ничью фиалкам принес Риккардо Соттиль, забив на 87-й минуте.
Игра была приостановлена на первых минутах из-за расистских оскорблений в адрес форварда хозяев Душана Влаховича, который ранее играл за клуб из Флоренции.
Фиорентина и Ювентус набрали по 32 очка и делят 5–6 места. Впереди идут Аталанта, Наполи (по 41), Интер (40), Лацио (35).
Серия А. 18-й тур, 29 декабря
Ювентус – Фиорентина – 2:2
Голы: Тюрам, 20, 48 – Мойзе Кин, 38, Соттиль, 87
ГОЛ! 1:0. Хефрен Тюрам, 20 мин
ГОЛ! 1:1. Мойзе Кин, 38 мин
ГОЛ! 2:1. Хефрен Тюрам, 48 мин
ГОЛ! 2:2. Риккардо Соттиль, 87 мин
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