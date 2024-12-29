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Ювентус
29.12.2024 19:00 – FT 2 : 2
Фиорентина
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Италия
29 декабря 2024, 21:05 | Обновлено 29 декабря 2024, 21:29
231
2

Дубль Тюрама. Ювентус упустил победу над Фиорентиной в Серии A

Игру приостановили из-за расистских оскорблений в адрес Душана Влаховича

29 декабря 2024, 21:05 | Обновлено 29 декабря 2024, 21:29
231
2
Дубль Тюрама. Ювентус упустил победу над Фиорентиной в Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 18-го тура итальянской Серии А «Ювентус» дома сыграл вничью с «Фиорентиной» (2:2).

Дубль у туринцев оформил Хефрен Тюрам. У гостей забил Мойзе Кин, а ничью фиалкам принес Риккардо Соттиль, забив на 87-й минуте.

Игра была приостановлена на первых минутах из-за расистских оскорблений в адрес форварда хозяев Душана Влаховича, который ранее играл за клуб из Флоренции.

Фиорентина и Ювентус набрали по 32 очка и делят 5–6 места. Впереди идут Аталанта, Наполи (по 41), Интер (40), Лацио (35).

Серия А. 18-й тур, 29 декабря

Ювентус – Фиорентина – 2:2

Голы: Тюрам, 20, 48 – Мойзе Кин, 38, Соттиль, 87

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Ювентус - Фиорентина Ювентус Фиорентина Серия A чемпионат Италии по футболу Хефрен Тюрам Мойзе Кин Рикардо Соттиль Душан Влахович расизм
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Saar
11-та нічич Юве! 0 поразок. 
Не пам'ятаю в якому році,  Юве у ЛЧ , на груповому турнірі всі матчі зіграв в нічию і вийшов з 2-го місця. 
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0
Sashko57
Кращій Тюрам, гірші Локателлі та Камбьязо. 
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0
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