Костюк / Остапенко – Бабош / Мелихар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 декабря украинская теннисистка Марта Костюк начнет выступления в парном разряде на турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В 1-м раунде украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) сыграют против тандема Тимеа Бабош (Венгрия) / Николь Мелихар (США). Поединок состоится 5-м запуском после игры Боузкова / Маттек-Сэндс – Аяома / Ходзуми. Ориентировочное время начала игры – 09:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча тандемов.

Победительницы противостояния в четвертьфинале сыграют против с парой Сюй Ифань / Чжаосюань Ян.

Видеоплеер матча будет добавлен позже...

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