Костюк / Остапенко – Бабош / Мелихар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Брисбене 30 декабря в 09:00
30 декабря украинская теннисистка Марта Костюк начнет выступления в парном разряде на турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.
В 1-м раунде украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) сыграют против тандема Тимеа Бабош (Венгрия) / Николь Мелихар (США). Поединок состоится 5-м запуском после игры Боузкова / Маттек-Сэндс – Аяома / Ходзуми. Ориентировочное время начала игры – 09:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча тандемов.
Победительницы противостояния в четвертьфинале сыграют против с парой Сюй Ифань / Чжаосюань Ян.
Видеоплеер матча будет добавлен позже...
РАСПИСАНИЕ ДНЯ
ТУРНИРНАЯ СЕТКА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-чемпион мира уверен, что Александр в реванше победит Дюбуа
«ПСЖ» является фаворитом на трансфер украинца