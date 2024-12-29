Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Костюк / Остапенко – Бабош / Мелихар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
29 декабря 2024, 21:11 |
94
0

Костюк / Остапенко – Бабош / Мелихар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Брисбене 30 декабря в 09:00

29 декабря 2024, 21:11 |
94
0
Костюк / Остапенко – Бабош / Мелихар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Марта Костюк

30 декабря украинская теннисистка Марта Костюк начнет выступления в парном разряде на турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В 1-м раунде украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) сыграют против тандема Тимеа Бабош (Венгрия) / Николь Мелихар (США). Поединок состоится 5-м запуском после игры Боузкова / Маттек-Сэндс – Аяома / Ходзуми. Ориентировочное время начала игры – 09:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча тандемов.

Победительницы противостояния в четвертьфинале сыграют против с парой Сюй Ифань / Чжаосюань Ян.

Видеоплеер матча будет добавлен позже...

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

По теме:
Ангелина Калинина – Ван Яфань. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Брисбене
Киченок / Чжань Хаоцин – Гибсон / Джойнт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Киченок / Соррибес Тормо – Андреева / Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE
Николь Мелихар Тимеа Бабош Алена Остапенко Марта Костюк смотреть онлайн WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Пусть уходит на пенсию». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Бокс | 29 декабря 2024, 07:05 0
«Пусть уходит на пенсию». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Пусть уходит на пенсию». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Дюбуа

Экс-чемпион мира уверен, что Александр в реванше победит Дюбуа

Богатый европейский гранд зимой купит Забарного. Известна сумма трансфера
Футбол | 29 декабря 2024, 07:22 15
Богатый европейский гранд зимой купит Забарного. Известна сумма трансфера
Богатый европейский гранд зимой купит Забарного. Известна сумма трансфера

«ПСЖ» является фаворитом на трансфер украинца

«Будут еще долго преследовать». В Испании высмеяли Довбика и его агента
Футбол | 29.12.2024, 05:48
«Будут еще долго преследовать». В Испании высмеяли Довбика и его агента
«Будут еще долго преследовать». В Испании высмеяли Довбика и его агента
ФОТО. США и Канаде понадобилось 6.5 часов для определение сильнейшего
Теннис | 29.12.2024, 19:17
ФОТО. США и Канаде понадобилось 6.5 часов для определение сильнейшего
ФОТО. США и Канаде понадобилось 6.5 часов для определение сильнейшего
Спортивный врач: «Мудрика отравила корова, которая нажралась мельдония?»
Футбол | 29.12.2024, 15:07
Спортивный врач: «Мудрика отравила корова, которая нажралась мельдония?»
Спортивный врач: «Мудрика отравила корова, которая нажралась мельдония?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Допинг от коровы? Мудрику сделали укол в лагере национальной сборной
Допинг от коровы? Мудрику сделали укол в лагере национальной сборной
29.12.2024, 12:09 77
Футбол
Легендарный экс-коуч Тайсона в восторге от боксера из Украины. Это не Усик
Легендарный экс-коуч Тайсона в восторге от боксера из Украины. Это не Усик
28.12.2024, 19:31 2
Бокс
Беллингем может неожиданно покинуть Реал. Кто дает Пересу €190 миллионов?
Беллингем может неожиданно покинуть Реал. Кто дает Пересу €190 миллионов?
28.12.2024, 00:52
Футбол
Супербомбардир и защитник. Динамо отзовет двух игроков из аренды
Супербомбардир и защитник. Динамо отзовет двух игроков из аренды
27.12.2024, 18:43 9
Футбол
Названа зарплата Зубкова в Трабзонспоре и сумма предложения турков Шахтеру
Названа зарплата Зубкова в Трабзонспоре и сумма предложения турков Шахтеру
28.12.2024, 22:35 8
Футбол
Пол Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри о ограблении в бою с Усиком
Пол Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри о ограблении в бою с Усиком
28.12.2024, 03:13
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
28.12.2024, 10:00 3
Хоккей
Уоррен поменял мнение о победителе боя Усик – Фьюри, но есть нюанс
Уоррен поменял мнение о победителе боя Усик – Фьюри, но есть нюанс
28.12.2024, 13:02 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем