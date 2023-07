Карлос Алькарас – самый молодой финалист Уимблдона со времен Надаля

Первая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) вышел в финал Уимблдона-2023.

В полуфинале травяного мейджора молодой испанец обыграл Даниила Медведева в трех сетах со счетом 6:3, 6:3, 6:3.

В финале соревнований Карлитос встретится с экс-лидером мужского тенниса Новаком Джоковичем.

Карлос Алькарас стал самым молодым финалистом Уимблдона с 2006 года в возрасте 20 лет и 72 дня. 17 лет назад легендарный Рафаэль Надаль сыграл в матче за титул мейджора, когда ему было 20 лет и 36 дней.

Тогда Рафа уступил Роджеру Федереру в четырех партиях со счетом 0:6, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 3:6.

