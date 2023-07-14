Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Карлос Алькарас – самый молодой финалист Уимблдона со времен Надаля
Уимблдон
14 июля 2023, 22:01 |
459
0

Карлос Алькарас – самый молодой финалист Уимблдона со времен Надаля

Рафа в 2006 году сыграл в матче за трофей травяного мейджора в возрасте 20 лет и 36 дней

14 июля 2023, 22:01 |
459
0
Карлос Алькарас – самый молодой финалист Уимблдона со времен Надаля
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Первая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) вышел в финал Уимблдона-2023.

В полуфинале травяного мейджора молодой испанец обыграл Даниила Медведева в трех сетах со счетом 6:3, 6:3, 6:3.

В финале соревнований Карлитос встретится с экс-лидером мужского тенниса Новаком Джоковичем.

Карлос Алькарас стал самым молодым финалистом Уимблдона с 2006 года в возрасте 20 лет и 72 дня. 17 лет назад легендарный Рафаэль Надаль сыграл в матче за титул мейджора, когда ему было 20 лет и 36 дней.

Тогда Рафа уступил Роджеру Федереру в четырех партиях со счетом 0:6, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 3:6.

По теме:
ВИДЕО. Исторический трофей для Украины. Как Киченок взяла титул Уимблдона
Карлитос – в финале Уимблдона-2023! Алькарас разгромил Медведева в 3 сетах
В 9.5 раз меньше Свитолиной. Сколько заработала Киченок за титул Уимблдона?
рекорд Карлос Алькарас (теннисист) Рафаэль Надаль Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

10 отечественных тренеров, которые были на виду в УПЛ, но сейчас без работы
Футбол | 14 июля 2023, 14:04 13
10 отечественных тренеров, которые были на виду в УПЛ, но сейчас без работы
10 отечественных тренеров, которые были на виду в УПЛ, но сейчас без работы

Знатная банда: Кварцяный, Таран, Рябоконь и другие

Усик ответил на обвинения Уайлдера в отказе от их боя
Бокс | 14 июля 2023, 15:53 2
Усик ответил на обвинения Уайлдера в отказе от их боя
Усик ответил на обвинения Уайлдера в отказе от их боя

Александр уважает, но не боится американца

Джокович стал первым финалистом Уимблдона, обыграв Синнера в трех сетах
Теннис | 14.07.2023, 18:26
Джокович стал первым финалистом Уимблдона, обыграв Синнера в трех сетах
Джокович стал первым финалистом Уимблдона, обыграв Синнера в трех сетах
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал одного из ключевых игроков Аякса
Футбол | 14.07.2023, 17:18
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал одного из ключевых игроков Аякса
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал одного из ключевых игроков Аякса
СМИ назвали сумму первого предложения Интера по Трубину
Футбол | 14.07.2023, 11:48
СМИ назвали сумму первого предложения Интера по Трубину
СМИ назвали сумму первого предложения Интера по Трубину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Людмила Киченок – третья украинка, которая сыграет в финале Уимблдона
Людмила Киченок – третья украинка, которая сыграет в финале Уимблдона
12.07.2023, 22:02
Теннис
ФОТО. Трубин провел переговоры с посредниками из Саудовской Аравии
ФОТО. Трубин провел переговоры с посредниками из Саудовской Аравии
12.07.2023, 17:06 15
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: «Нет времени на поражения. Не знаю, сколько буду играть»
Элина СВИТОЛИНА: «Нет времени на поражения. Не знаю, сколько буду играть»
13.07.2023, 08:45 2
Теннис
Украина рассматривает возможность бойкота ЧМ по пляжному футболу
Украина рассматривает возможность бойкота ЧМ по пляжному футболу
12.07.2023, 17:45 29
Футбол
Битва и разгром. Определены финалисты чемпионата Европы 2023 U-19
Битва и разгром. Определены финалисты чемпионата Европы 2023 U-19
13.07.2023, 23:59
Футбол
Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Уимблдоне на 13 июля
Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Уимблдоне на 13 июля
13.07.2023, 07:20 13
Теннис
Доступны бесплатно: топ-9 свободных агентов
Доступны бесплатно: топ-9 свободных агентов
13.07.2023, 15:29 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем