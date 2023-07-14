Карлос Алькарас – самый молодой финалист Уимблдона со времен Надаля
Рафа в 2006 году сыграл в матче за трофей травяного мейджора в возрасте 20 лет и 36 дней
Первая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) вышел в финал Уимблдона-2023.
В полуфинале травяного мейджора молодой испанец обыграл Даниила Медведева в трех сетах со счетом 6:3, 6:3, 6:3.
В финале соревнований Карлитос встретится с экс-лидером мужского тенниса Новаком Джоковичем.
Карлос Алькарас стал самым молодым финалистом Уимблдона с 2006 года в возрасте 20 лет и 72 дня. 17 лет назад легендарный Рафаэль Надаль сыграл в матче за титул мейджора, когда ему было 20 лет и 36 дней.
Тогда Рафа уступил Роджеру Федереру в четырех партиях со счетом 0:6, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 3:6.
.@CarlosAlcaraz is the youngest man at 20 years, 72 days, to reach the #Wimbledon final since countryman @RafaelNadal (20 years, 36 days) was runner-up in 2006 (l. to Federer).— ATP Media Info (@ATPMediaInfo) July 14, 2023
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