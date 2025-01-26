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  4. Рекорды и достижения, которые покорились Синнеру на Australian Open 2025
Australian Open
26 января 2025, 22:27 |
622
2

Рекорды и достижения, которые покорились Синнеру на Australian Open 2025

Янник стал чемпионом мейджора во второй раз подряд, в финале переиграв Зверева

26 января 2025, 22:27 |
622
2
Рекорды и достижения, которые покорились Синнеру на Australian Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

26 января итальянский теннисист и первый номер рейтинга АТР Янник Синнер завоевал трофей Australian Open 2025.

В финале итальянец в трех сетах переиграл Александра Зверева (Германия, ATP 2) со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 за 2 часа и 45 минут. Синнер успешно защитил прошлогодний титул на кортах Мельбурна. Для Янника это уже третий трофей Grand Slam.

Sport.ua собрал самые интересные рекорды и достижения, которые покорились Синнеру на АО-2025!

  • 1. Синнер выиграл 22 сета подряд против игроков топ-10, побив рекорд Роджера Федерера.

Федерер в 2006 и 2007 годах выиграл 20 партия против представителей первой десятки

  • 2. Синнер стал первым игроком с момента публикации рейтинга АТР (1973 год), которому удалось добыть 10 побед подряд над игроками топ-10 без единого проигранного сета.

На Aus Open он «добил» это достижение, в трех сетах разобравшись с Алексом де Минауром и Александром Зверевым.

  • 3. Синнер сравнялся с Бьерном Боргом и Джимми Коннорсом по количеству побед в своих первых 50 матчах в статусе первой ракетки – 47.

Янник проиграл всего трижды. К примеру, у легендарного Роджера Федерера за первые 50 поединков в статусе лидера рейтинга на одну викторию меньше – 46.

  • 4. Синнер первым с 2017 года выиграл финал турнира Grand Slam, который не позвол1ил сопернику добраться до брейк-поинта.

Восемь лет назад это сделал Рафаэль Надаль, который одолел Кевина Андерсона в трех партиях в финале US Open.

  • 5. Синнер – пятый теннисист в Открытой Эре, который выиграл три подряд хардовых слэма.

Ранее это удавалось Джону Макинрою (US Open 1979 – US Open 1981), Иван Лендлу (US Open 1985 – US Open 1985), Роджеру Федереру (US Open 2005 – US Open 2007), Новаку Джоковичу (Aus Open 2011 – Aus Open 2012, Aus Open 2015 – Aus Open 2016).

  • 6. Синнер – первый итальянский теннисист / теннисистка, выигравший три трофей Grand Slam в одиночном разряде.

Ранее лучший результат среди представителей Италии был у Никола Пьетранджели (2).

  • 7. Синнер – самый молодой теннисист с 1993 года, которому удалось выиграть два трофея на Открытом чемпионате Австралии подряд.

33 года назад в возрасте 22 лет это сделал Джим Курье.

Видеообзор матча Янник Синнер – Александр Зверев

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Янник Синнер рекорд Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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antt
Ще рік-два тому думали що буде нова монополія. Алькараса. А виходить Дуополія, де сильніший Сіннер.
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Saar
Повага! Вершин Федерера і Надаля!
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