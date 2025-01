Рекорды и достижения, которые покорились Синнеру на Australian Open 2025

26 января итальянский теннисист и первый номер рейтинга АТР Янник Синнер завоевал трофей Australian Open 2025.

В финале итальянец в трех сетах переиграл Александра Зверева (Германия, ATP 2) со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 за 2 часа и 45 минут. Синнер успешно защитил прошлогодний титул на кортах Мельбурна. Для Янника это уже третий трофей Grand Slam.

Sport.ua собрал самые интересные рекорды и достижения, которые покорились Синнеру на АО-2025!

1. Синнер выиграл 22 сета подряд против игроков топ-10, побив рекорд Роджера Федерера.

Федерер в 2006 и 2007 годах выиграл 20 партия против представителей первой десятки

2. Синнер стал первым игроком с момента публикации рейтинга АТР (1973 год), которому удалось добыть 10 побед подряд над игроками топ-10 без единого проигранного сета.

На Aus Open он «добил» это достижение, в трех сетах разобравшись с Алексом де Минауром и Александром Зверевым.

3. Синнер сравнялся с Бьерном Боргом и Джимми Коннорсом по количеству побед в своих первых 50 матчах в статусе первой ракетки – 47.

Янник проиграл всего трижды. К примеру, у легендарного Роджера Федерера за первые 50 поединков в статусе лидера рейтинга на одну викторию меньше – 46.

4. Синнер первым с 2017 года выиграл финал турнира Grand Slam, который не позвол1ил сопернику добраться до брейк-поинта.

Восемь лет назад это сделал Рафаэль Надаль, который одолел Кевина Андерсона в трех партиях в финале US Open.

5. Синнер – пятый теннисист в Открытой Эре, который выиграл три подряд хардовых слэма.

Ранее это удавалось Джону Макинрою (US Open 1979 – US Open 1981), Иван Лендлу (US Open 1985 – US Open 1985), Роджеру Федереру (US Open 2005 – US Open 2007), Новаку Джоковичу (Aus Open 2011 – Aus Open 2012, Aus Open 2015 – Aus Open 2016).

6. Синнер – первый итальянский теннисист / теннисистка, выигравший три трофей Grand Slam в одиночном разряде.

Ранее лучший результат среди представителей Италии был у Никола Пьетранджели (2).

7. Синнер – самый молодой теннисист с 1993 года, которому удалось выиграть два трофея на Открытом чемпионате Австралии подряд.

33 года назад в возрасте 22 лет это сделал Джим Курье.

Видеообзор матча Янник Синнер – Александр Зверев