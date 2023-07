Карлитос – в финале Уимблдона-2023! Алькарас разгромил Медведева в 3 сетах

Первый номер рейтинга АТР Карлос Алькарас (Испания) вышел в финал Уимблдона-2023.

В полуфинале травяного мейджора 20-летний испанец уверенно обыграл представителя страны 404 Даниила Медведева (АТР 3) в трех сетах.

Уимблдон-2023. 1/2 финала

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Даниил Медведев – 6:3, 6:3, 6:3

Это была третья встреча теннисистов. Карлистос выиграл 2-й поединок подряд.

В финале Уимблдона Алькарас сыграет против второй ракетки мира Новака Джоковича.

Карлос во 2-й раз в карьере сыграет в финале турнира Grand Slam и впервые на Уимблдоне. В 2022 он завоевал трофей на US Open.

Испанец выиграл 11-й матч подряд. До старта мейджора Карлос взял титул на турнире АТР 500 в Лондоне.

Для Карлитоса это будет 15-й финал в Туре и седьмой в этом сезоне. В 2023 году он уже выиграл пять титулов.

Clinical Carlos 😮‍💨@carlosalcaraz comfortably moves past No.3 seed Daniil Medvedev 6-3, 6-3, 6-3 to move into his first Wimbledon final 🙌#Wimbledon pic.twitter.com/ZJO1hlYcOI