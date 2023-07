4 часа и 40 минут. Маррей вылетел из Уимблдона, в 5 сетах уступив Циципасу

Пятый номер рейтинга АТР Стефанос Циципас (Греция) вышел в 1/16 финала Уимблдона-2023.

Во втором раунде травяного мейджора грек в пяти сетах обыграла легендарного британца Энди Маррея (АТР 40) за 4 часа и 40 минут.

Уимблдон-2023. 1/32 финала

Энди Маррей (Великобритания) – Стефанос Циципас (Греция) [5] – 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (3:7), 4:6

Это была третья встреча теннисистов. Циципас выиграл 2-й поединок.

Матч стартовала еще вчера, 6 июля, однако после окончания третьей партии поединок прервали из-за недостаточного освещения.

В 1/16 финала Уимблдона Стефанос встретится с Ласло Дьере.

