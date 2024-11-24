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Украина. Премьер лига
24 ноября 2024, 17:16 |
91
0

Рух – Левый Берег. Команды определились со стартовыми составами

Клубы встретятся в матче 14-го тура УПЛ

24 ноября 2024, 17:16 |
91
0
Рух – Левый Берег. Команды определились со стартовыми составами
УПЛ

24 ноября в матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги встретятся львовский «Рух» и киевский «Левый Берег».

Матч на «Львов Арене» начнется в 18:00 по киевскому времени.

Главные тренеры команд определили стартовые составы:

«Рух»: Ледвий, Холод, Слюбчик, Роман, Сыч, Дидык, Федор, Карабин, Клайвер, Квасница, Краснопир.

«Левый Берег": Механов, Астахов, Якимов, Семенов, Сидней, Дедух, Банада, Войцеховский, И. Когут, М. Когут, Синица.

«Рух» имеет серию из восьми матчей без побед и попытается прервать неудачи, а «Левый Берег» уже доказал свою конкурентоспособность.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Левый Берег Киев Рух - Левый Берег стартовые составы Виталий Пономарев Виталий Первак
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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