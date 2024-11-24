Рух – Левый Берег. Команды определились со стартовыми составами

24 ноября в матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги встретятся львовский «Рух» и киевский «Левый Берег».

Матч на «Львов Арене» начнется в 18:00 по киевскому времени.

Главные тренеры команд определили стартовые составы:

«Рух»: Ледвий, Холод, Слюбчик, Роман, Сыч, Дидык, Федор, Карабин, Клайвер, Квасница, Краснопир.

«Левый Берег": Механов, Астахов, Якимов, Семенов, Сидней, Дедух, Банада, Войцеховский, И. Когут, М. Когут, Синица.

«Рух» имеет серию из восьми матчей без побед и попытается прервать неудачи, а «Левый Берег» уже доказал свою конкурентоспособность.