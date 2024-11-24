Рух – Левый Берег. Команды определились со стартовыми составами
Клубы встретятся в матче 14-го тура УПЛ
24 ноября в матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги встретятся львовский «Рух» и киевский «Левый Берег».
Матч на «Львов Арене» начнется в 18:00 по киевскому времени.
Главные тренеры команд определили стартовые составы:
«Рух»: Ледвий, Холод, Слюбчик, Роман, Сыч, Дидык, Федор, Карабин, Клайвер, Квасница, Краснопир.
«Левый Берег": Механов, Астахов, Якимов, Семенов, Сидней, Дедух, Банада, Войцеховский, И. Когут, М. Когут, Синица.
«Рух» имеет серию из восьми матчей без побед и попытается прервать неудачи, а «Левый Берег» уже доказал свою конкурентоспособность.
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