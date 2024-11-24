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Англия
24 ноября 2024, 17:28 | Обновлено 24 ноября 2024, 18:10
1240
0

Готовы подписать только бесплатно. МЮ сделал предложение по беку Барселоны

Английский клуб хочет заполучить Андреаса Кристенсена

24 ноября 2024, 17:28 | Обновлено 24 ноября 2024, 18:10
1240
0
Готовы подписать только бесплатно. МЮ сделал предложение по беку Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреас Кристенсен

«Манчестер Юнайтед» продолжает следить за 28-летним центрбеком «Барселоны» и сборной Дании Андреасом Кристенсеном.

Этот футболист очень импонирует новому наставнику «красных дьяволов» Рубену Амориму, который хочет видеть Кристенсена на «Олд Траффорд» уже в январе.

Английский клуб дал понять «Барселоне», что будет готов подписать Кристенсена в начале 2025-го, но только на правах свободного агента.

Такая сделка, с одной стороны, позволит каталонцам всерьез разгрузить проблемный бюджет, так как зарплата Кристенсена является одной из самых больших в клубе, но с другой – Ханс-Дитер Флик лишится одной из опций в обороне, где кадровый выбор и без того невелик.

В настоящий момент Кристенсен пребывает в лазарете и вернется, как ожидается, не раньше января.

В текущем сезоне датчанин провел лишь один матч в Ла Лиге, сыграв в нем 26 минут.

Ранее СМИ писали, что МЮ может предложить до 15 миллионов евро за Кристенсена.

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Андреас Кристенсен Манчестер Юнайтед Барселона трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Алексей Сливченко Источник: El Nacional
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