Первый трансфер Аморима. МЮ готов заплатить 15 млн евро за бека Барселоны

«Манчестер Юнайтед» выразил готовность заплатить 15 миллионов евро за центрального защитника «Барселоны» и сборной Дании Андреаса Кристенсена.

Английский клуб хочет оформить переход 28-летнего центрбека по запросу своего новоиспеченного главного тренера Рубена Аморима, который видит в Кристенсене важное пополнение для своей команды.

В «Барселоне», как сообщает источник, будут готовы рассмотреть продажу Кристенсена за 15 миллионов евро, так как это позволит клубу сократить зарплатную ведомость и выручить дополнительные средства на усиление состава в середине сезона.

В текущем сезоне Кристенсен сыграл лишь один матч за «Барселону» в Ла Лиге, после чего получил травму и сейчас находится в лазарете. В этой связи перспективы датчанина в стане «блаугранас» видятся туманными, и испанский клуб лояльно относится к вероятности продажи футболиста.

Контракт Кристенсена с «Барселоной» действует до 30 июня 2026 года. Ранее центрбек уже играл в АПЛ за «Челси», из которого летом 2022-го на правах свободного агента и перебрался в Испанию.