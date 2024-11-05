Первый трансфер Аморима. МЮ готов заплатить 15 млн евро за бека Барселоны
Андреас Кристенсен вскоре может вернуться на Туманный Альбион, где ранее уже играл за «Челси»
«Манчестер Юнайтед» выразил готовность заплатить 15 миллионов евро за центрального защитника «Барселоны» и сборной Дании Андреаса Кристенсена.
Английский клуб хочет оформить переход 28-летнего центрбека по запросу своего новоиспеченного главного тренера Рубена Аморима, который видит в Кристенсене важное пополнение для своей команды.
В «Барселоне», как сообщает источник, будут готовы рассмотреть продажу Кристенсена за 15 миллионов евро, так как это позволит клубу сократить зарплатную ведомость и выручить дополнительные средства на усиление состава в середине сезона.
В текущем сезоне Кристенсен сыграл лишь один матч за «Барселону» в Ла Лиге, после чего получил травму и сейчас находится в лазарете. В этой связи перспективы датчанина в стане «блаугранас» видятся туманными, и испанский клуб лояльно относится к вероятности продажи футболиста.
Контракт Кристенсена с «Барселоной» действует до 30 июня 2026 года. Ранее центрбек уже играл в АПЛ за «Челси», из которого летом 2022-го на правах свободного агента и перебрался в Испанию.
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