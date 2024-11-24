«Побеждать всех можно». Назаренко – о жеребьевке плей-офф Лиги наций
Полузащитник «Полесья» высказался об игре в сборной Украины
Полузащитник «Полесья» и сборной Украины Александр Назаренко поделился своими впечатлениями от победы над Албанией и жеребьевки плей-офф Лиги наций:
– Саш, ну не могу не спросить, с какими эмоциями ты вернулся из своей второй командировки в сборную Украины?
– Эмоции положительные, очень счастлив вернуться домой. Самое главное, что вернулись с победой и настроение очень хорошее.
– Ты уже увереннее себя чувствовал в сборной, когда выходил на замену с Грузией?
– Да, второй раз всегда не такой, как первый. Я был не так взволнован, было уже легче.
– Какая была атмосфера в середине сборной после Албании, после того, что вы добились положительного результата?
– Действительно, были все довольны, все счастливы в раздевалке. Тем более, мы выходили на игру именно в тот день. Он был 1000 для нашей страны, как идет уже война, поэтому мы были очень мотивированы и не имели права показать себя с плохой стороны. Мы были устали, но очень довольны. Посвятили эту победу нашим воинам и всем людям Украины.
А потом Александр Назаренко взял в руки телефон, чтобы вживую последить за жеребьевкой плей-офф Лиги Наций.
– Ну такой, непростой соперник.
– Да, непростой. И моя ставка не зашла.
– На кого ставил?
– На сербов.
– Бельгия, можно ли побеждать эту сборную?
– Я думаю, что побеждать можно всех, но самое главное хорошо подготовиться. До матча еще очень долго. Мысли не об этом, если честно.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В мадридском «Реале» отличные отзывы об украинце
Джорджина Родригес приоткрыла занавес новой покупки звездного семейства