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Украина. Премьер лига
24 ноября 2024, 17:32 | Обновлено 24 ноября 2024, 18:06
237
0

«Побеждать всех можно». Назаренко – о жеребьевке плей-офф Лиги наций

Полузащитник «Полесья» высказался об игре в сборной Украины

24 ноября 2024, 17:32 | Обновлено 24 ноября 2024, 18:06
237
0
«Побеждать всех можно». Назаренко – о жеребьевке плей-офф Лиги наций
Александр Назаренко

Полузащитник «Полесья» и сборной Украины Александр Назаренко поделился своими впечатлениями от победы над Албанией и жеребьевки плей-офф Лиги наций:

– Саш, ну не могу не спросить, с какими эмоциями ты вернулся из своей второй командировки в сборную Украины?

– Эмоции положительные, очень счастлив вернуться домой. Самое главное, что вернулись с победой и настроение очень хорошее.

– Ты уже увереннее себя чувствовал в сборной, когда выходил на замену с Грузией?

– Да, второй раз всегда не такой, как первый. Я был не так взволнован, было уже легче.

– Какая была атмосфера в середине сборной после Албании, после того, что вы добились положительного результата?

– Действительно, были все довольны, все счастливы в раздевалке. Тем более, мы выходили на игру именно в тот день. Он был 1000 для нашей страны, как идет уже война, поэтому мы были очень мотивированы и не имели права показать себя с плохой стороны. Мы были устали, но очень довольны. Посвятили эту победу нашим воинам и всем людям Украины.

А потом Александр Назаренко взял в руки телефон, чтобы вживую последить за жеребьевкой плей-офф Лиги Наций.

– Ну такой, непростой соперник.

– Да, непростой. И моя ставка не зашла.

– На кого ставил?

– На сербов.

– Бельгия, можно ли побеждать эту сборную?

– Я думаю, что побеждать можно всех, но самое главное хорошо подготовиться. До матча еще очень долго. Мысли не об этом, если честно.

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Іван Распутін Источник: ФК Полесье
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