Роналду помог. Морган стал в Англии обладателем приза за интервью года
Британский журналист удостоен престижной награды
Британец Пирс Морган стал обладателем награды в номинации «Интервью года» за беседу с португальским нападающим Криштиану Роналду.
Приз журналист и телеведущий получил в рамках церемонии TRIC Awards - британского клуба теле- и радиоиндустрии, который основан в 1931 году.
Напомним, Морган общался с Роналду осенью 2022 года, когда нападающий еще был игроком клуба «Манчестер Юнайтед». Признания португальца в разговоре привели к тому, что манкунианцы расторгли договор с Криштиану и он покинул команду в статусе свободного агента.
Delighted to win Interview of the Year at @TRICawards for my @Cristiano scoop. Thanks to my brilliant team at @PiersUncensored and thanks again Cristiano - I may need to borrow one of your trophy cabinets at this rate! 🏆 🏆 pic.twitter.com/gLG5iAs8AB— Piers Morgan (@piersmorgan) June 27, 2023
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