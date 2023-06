Роналду помог. Морган стал в Англии обладателем приза за интервью года

Британец Пирс Морган стал обладателем награды в номинации «Интервью года» за беседу с португальским нападающим Криштиану Роналду.

Приз журналист и телеведущий получил в рамках церемонии TRIC Awards - британского клуба теле- и радиоиндустрии, который основан в 1931 году.

Напомним, Морган общался с Роналду осенью 2022 года, когда нападающий еще был игроком клуба «Манчестер Юнайтед». Признания португальца в разговоре привели к тому, что манкунианцы расторгли договор с Криштиану и он покинул команду в статусе свободного агента.

Delighted to win Interview of the Year at ⁦@TRICawards⁩ for my ⁦@Cristiano⁩ scoop. Thanks to my brilliant team at ⁦@PiersUncensored⁩ and thanks again Cristiano - I may need to borrow one of your trophy cabinets at this rate! 🏆 🏆 pic.twitter.com/gLG5iAs8AB