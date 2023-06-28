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  4. Роналду помог. Морган стал в Англии обладателем приза за интервью года
Англия
28 июня 2023, 10:13 | Обновлено 28 июня 2023, 10:24
247
0

Роналду помог. Морган стал в Англии обладателем приза за интервью года

Британский журналист удостоен престижной награды

28 июня 2023, 10:13 | Обновлено 28 июня 2023, 10:24
247
0
Роналду помог. Морган стал в Англии обладателем приза за интервью года
Getty Images/Global Images Ukraine

Британец Пирс Морган стал обладателем награды в номинации «Интервью года» за беседу с португальским нападающим Криштиану Роналду.

Приз журналист и телеведущий получил в рамках церемонии TRIC Awards - британского клуба теле- и радиоиндустрии, который основан в 1931 году.

Напомним, Морган общался с Роналду осенью 2022 года, когда нападающий еще был игроком клуба «Манчестер Юнайтед». Признания португальца в разговоре привели к тому, что манкунианцы расторгли договор с Криштиану и он покинул команду в статусе свободного агента.

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Криштиану Роналду Пирс Морган
Источник Twitter
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