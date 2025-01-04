«Тяжело конкурировать». Роналду назвал два клуба, которые сильнее Аль-Насра

Португальский футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился мнением о своем пребывании в Саудовской Аравии, а также назвал две сильнейших команды в местном чемпионате:

«Я счастлив быть в этой прекрасной стране, как Саудовская Аравия. Жизнь прекрасна. Футбол тоже хорош. В «Аль-Насре» мы стараемся прогрессировать.

Нашей команде трудно конкурировать с «Аль-Хилялем» и «Аль-Иттихадом». Футбол таков: бывают хорошие и плохие времена. Для меня важнее всего оставаться профессионалом, уважать клуб, свой контракт и надеяться, что все изменится.

Я мечтаю выиграть азиатскую Лигу чемпионов с «Аль-Нассром», – рассказал Роналду.

Ранее сообщалось, что Криштиану готов продлить контракт с нынешним клубом и остаться в Саудовской Аравии.