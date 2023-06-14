Пирс МОРГАН – про Зеленского: Я думаю, что он смелый и вдохновляющий герой
Известный журналист ответил пользователю Twitter
Известный журналист Пирс Морган взял интервью у украинского футболиста лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.
Украинец и Морган пообщались на тему войны, которую развязала россия на территории Украины.
Пирс опубликовал несколько твитов, в которых поделился нарезками с интервью. Под одной из публикаций у Моргана спросили, что он думает про президента Украины Владимира Зеленского.
«Я думаю, что он смелый и вдохновляющий герой, который сплотил свой народ, поверив, что он может выиграть эту войну», – ответил Морган.
I think he’s a courageous inspiring hero who has rallied his people to believe they can win this war. https://t.co/1Lx4UiB2zH— Piers Morgan (@piersmorgan) June 14, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер «Брайтона» – об украинском вингере «Челси»
Клуб из Петрово провалил первый тайм и вылетел в Первую лигу