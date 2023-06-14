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  4. Пирс МОРГАН – про Зеленского: Я думаю, что он смелый и вдохновляющий герой
Англия
14 июня 2023, 21:01 |
1121
3

Пирс МОРГАН – про Зеленского: Я думаю, что он смелый и вдохновляющий герой

Известный журналист ответил пользователю Twitter

14 июня 2023, 21:01 |
1121
3
Пирс МОРГАН – про Зеленского: Я думаю, что он смелый и вдохновляющий герой
Getty Images/Global Images Ukraine. Пирс Морган

Известный журналист Пирс Морган взял интервью у украинского футболиста лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.

Украинец и Морган пообщались на тему войны, которую развязала россия на территории Украины.

Пирс опубликовал несколько твитов, в которых поделился нарезками с интервью. Под одной из публикаций у Моргана спросили, что он думает про президента Украины Владимира Зеленского.

«Я думаю, что он смелый и вдохновляющий герой, который сплотил свой народ, поверив, что он может выиграть эту войну», – ответил Морган.

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Пирс Морган Владимир Зеленский Александр Зинченко российско-украинская война
Источник Twitter
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Комментарии 3
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20052011
Может и так, хотя много вопросов по заходу россиян из крыма и много, много еще. А вот его команда - шайка мародеров - геноцидников.
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+1
Кепа Ларисабродяга
Морганюк
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0
AndiM
??? Прям жан клод боневтік, однією вєртушкой Київ деокуповав. 
Ответить
-5
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