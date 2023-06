Пирс МОРГАН – про Зеленского: Я думаю, что он смелый и вдохновляющий герой

Известный журналист Пирс Морган взял интервью у украинского футболиста лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.

Украинец и Морган пообщались на тему войны, которую развязала россия на территории Украины.

Пирс опубликовал несколько твитов, в которых поделился нарезками с интервью. Под одной из публикаций у Моргана спросили, что он думает про президента Украины Владимира Зеленского.

«Я думаю, что он смелый и вдохновляющий герой, который сплотил свой народ, поверив, что он может выиграть эту войну», – ответил Морган.

I think he’s a courageous inspiring hero who has rallied his people to believe they can win this war. https://t.co/1Lx4UiB2zH