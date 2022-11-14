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14 ноября 2022, 10:19 | Обновлено 14 ноября 2022, 10:34
1688
3

Криштиану РОНАЛДУ: «Я не уважаю Тен Хага. В МЮ меня предали»

Звездный португалец дал скандальное интервью

14 ноября 2022, 10:19 | Обновлено 14 ноября 2022, 10:34
1688
3
Криштиану РОНАЛДУ: «Я не уважаю Тен Хага. В МЮ меня предали»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

37-летний нападающий английского «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду откровенно рассказал о своих проблемах в клубе.

«Манчестер Юнайтед» пытался заставить меня уйти из клуба. Не только главный тренер, но и другие сотрудники. Я чувствовал, что меня предали.

У меня было ощущение, что некоторые люди не хотели видеть меня здесь не только в этом, но и в прошлом сезоне. Из меня словно сделали черную овечку. При этом я не видел вокруг никакой эволюции с тех пор, как ушел сэр Алекс. Прогресса ноль.

Тен Хаг? Я не уважаю его, поскольку он не проявляет уважения ко мне. Если ко мне нет респекта, то и от меня его не будет», - сказал Роналду.

Ранее стало известно, что Роналду мог завершить карьеру в 2019 году из-за Месси.

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Источник Sport.ua
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Выталкиватель парашутистов
У любого тренера возникают проблемы с геями в своей команде. А с такими амбициозными и самовлюбленными геями как Рональдо - тем более. Почему-то эти ущербные голубые считают себя центром Вселенной. И молодец тренер, что не дал Рональдо сесть себе на голову. А этому голубому,пора подумать об отдыхе, еще пару лет и его во вторую лигу никто не попросит...
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+1
jugulator
Яка гнила ця iнстасамка. I це в 37 рокiв!
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+1
Am
Шкода що тен хаг такий дурник як і керівництво МЮ...Роналдо бажаю успіхів на ЧС, впевнений він ще себе покаже
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-2
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