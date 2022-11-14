Криштиану РОНАЛДУ: «Я не уважаю Тен Хага. В МЮ меня предали»

37-летний нападающий английского «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду откровенно рассказал о своих проблемах в клубе.

«Манчестер Юнайтед» пытался заставить меня уйти из клуба. Не только главный тренер, но и другие сотрудники. Я чувствовал, что меня предали.

У меня было ощущение, что некоторые люди не хотели видеть меня здесь не только в этом, но и в прошлом сезоне. Из меня словно сделали черную овечку. При этом я не видел вокруг никакой эволюции с тех пор, как ушел сэр Алекс. Прогресса ноль.

Тен Хаг? Я не уважаю его, поскольку он не проявляет уважения ко мне. Если ко мне нет респекта, то и от меня его не будет», - сказал Роналду.

Ранее стало известно, что Роналду мог завершить карьеру в 2019 году из-за Месси.