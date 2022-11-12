Роналду мог завершить карьеру в 2019 году из-за Месси

Недавно бывший журналист France Football Тьерри Маршан выпустил свою книгу, в которую вошло несколько интервью Криштиану Роналду. Одно из них датировано концом октября 2019 года, и тогда португалец рассматривал возможность завершения карьеры:

«Когда достигаешь успеха — оставаться в своём «пузыре» легко, не выходя из зоны комфорта.

Я решился переехать в Турин, сменить клуб, чемпионат, футбольную культуру. Я подвергал себя опасности.

Пошёл на этот риск, который, я уверен, стоил мне Золотого мяча. Если Месси выиграет награду в этом году – я уйду из футбола», — сказал тогда Роналду, и Месси таки выиграл Золотой мяч-2019.

Ранее Роналду попал в заявку Португалии на ЧМ-2022.