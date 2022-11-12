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Англия
12 ноября 2022, 12:46 |
445
0

Роналду мог завершить карьеру в 2019 году из-за Месси

Аргентинец в том году завоевал Золотой мяч

12 ноября 2022, 12:46 |
445
0
Роналду мог завершить карьеру в 2019 году из-за Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Недавно бывший журналист France Football Тьерри Маршан выпустил свою книгу, в которую вошло несколько интервью Криштиану Роналду. Одно из них датировано концом октября 2019 года, и тогда португалец рассматривал возможность завершения карьеры:

«Когда достигаешь успеха — оставаться в своём «пузыре» легко, не выходя из зоны комфорта.

Я решился переехать в Турин, сменить клуб, чемпионат, футбольную культуру. Я подвергал себя опасности.

Пошёл на этот риск, который, я уверен, стоил мне Золотого мяча. Если Месси выиграет награду в этом году – я уйду из футбола», — сказал тогда Роналду, и Месси таки выиграл Золотой мяч-2019.

Ранее Роналду попал в заявку Португалии на ЧМ-2022.

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Криштиану Роналду Лионель Месси Золотой мяч
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Источник L'Equipe
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