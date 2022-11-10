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  4. Роналду едет в Катар. Португалия объявила заявку на ЧМ-2022
Чемпионат мира
10 ноября 2022, 20:18 |
4319
2

Роналду едет в Катар. Португалия объявила заявку на ЧМ-2022

Фернанду Сантуш берет с собой 26 игроков

10 ноября 2022, 20:18 |
4319
2
Роналду едет в Катар. Португалия объявила заявку на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш объявил заявку своей команды на ЧМ-2022 в Катаре. В нее вошел форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, для которого это будет уже пятый мундиаль в карьере.

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Патрисиу («Рома»);

Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Жоау Канселу, Рубен Диаш (оба — «Манчестер Сити»), Данилу Перейра, Нуну Мендеш (оба — «ПСЖ»), Пепе («Порту»), Антониу Силва («Бенфика»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд);

Полузащитники: Жоау Пальинья («Фулхэм»), Рубен Невеш, Матеус Нунес (оба — «Вулверхэмптон»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоау Мариу («Бенфика»), Отавио Монтейро («Порту»), Витинья («ПСЖ»), Вильям Карвалью («Бетис»);

Нападающие: Андре Силва («РБ Лейпциг»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Гонсалу Рамос («Бенфика»), Жоау Феликс («Атлетико»), Рафаэл Леау («Милан»), Рикарду Орта («Брага»).

На групповом этапе Португалия сыграет с Уругваем, Данией и Южной Кореей.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Віталій Ткачук
Група серйозна, але Португалія і Данія повинні виходити. Не вболіваю за Уругвай, тому так ). 
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