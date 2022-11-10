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Чемпионат мира
10 ноября 2022, 19:41 |
519
0

Араухо и Суарес – в заявке Уругвая на ЧМ-2022

Диего Алонсо сделал свой выбор

10 ноября 2022, 19:41 |
519
0
Араухо и Суарес – в заявке Уругвая на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Уругвая Диего Алонсо опубликовал заявку команды на чемпионат мира-2022 в Катаре. Отметим, что в нее вошел защитник «Барселоны» Рональд Араухо, который не играл с середины сентября из-за травмы.

Вратари: Фернандо Муслера («Галатасарай»), Серхио Рочет («Насьональ»), Себсастьян Соса («Индепедьенте»);

Защитники: Хосе Мария Хименес («Атлетико»), Себастьян Коатес («Спортинг»), Диего Годин («Атлетико Минейро»), Мартин Касерес («Лос-Анджелес Гэлакси»), Рональд Араухо («Барселона»), Хосе Луис Родригес («Насьональ»), Луис Эспино («Кадис»), Матиас Оливера («Наполи»), Матиас Винья («Рома»);

Полузащитники: Родриго Бентанкур («Тоттенхэм»), Федерико Вальверде («Реал»), Фелипе Карбальо («Насьональ»), Матиас Весино («Лацио»), Хиорхьян де Арраскаета («Фламенго»), Факундо Пеллистри («Манчестер Юнайтед»), Мартин Сатриано («Эмполи»), Факундо Торрес («Орландо Сити»);

Нападающие: Дарвин Нуньес («Ливерпуль»), Луис Суарес («Насьональ»), Эдинсон Кавани («Валенсия»), Николас Лопес («УАНЛ Тигрес»).

На групповом этапе Уругвай сыграет с Португалией, Данией и Южной Кореей.

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Источник Sport.ua
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