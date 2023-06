Бублик в трех сетах обыграл Рублева и взял трофей на турнире АТР 500 Галле

Представитель Казахстана Александр Бублик (АТР 48) выиграл трофей на травяном турнире серии АТР 500 в Галле (Германия).

В финале соревнований Бублик в трех сетах обыграл Андрея Рублева (АТР 7) за 1 час и 36 минут.

АТР 500 Галле. Трава. Финал

Андрей Рублев [3] – Александр Бублик (Казахстан) – 3:6, 6:3, 3:6

Это была 5-я встреча теннисистов. Александр выиграл 2-й поединок.

Бублик в 8-й раз сыграл в финале на уровне АТР и выиграл второй титул.

MILESTONE 🤩



Alexander Bublik wins his first ATP 500 title in Halle & will move to a career-high ranking of 26 🏆@ATPHalle #TWO23 pic.twitter.com/0IJ8b9Zo2n