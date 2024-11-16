Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица John Newcombe Group на ATP Finals
Зверев и Рууд квалифицировались из группы Итогового турнира, Алькарас и Рублев вылетели
15 ноября на Итоговом турнире АТР 2024 завершились все матчи John Newcombe Group.
Группу с тремя победами из трех возможных возглавил второй номер мирового рейтинга Александр Зверев. Представитель Германии не проиграл ни одного сета и за три матча ни разу не отдал подачу.
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Вторым из квартета в полуфинал вышел норвежец Каспер Рууд. Он сумел одолеть Карлоса Алькараса и Андрея Рублева, а также проиграл Звереву.
Алькарас и Рублев заняли 3-е и 4-е места соответственно. В очном поединке испанец сумел обыграть «нейтрала» – это и есть его единственная победа. Рублев завершил выступления в Турине с тремя поражениями и одним взятым сетом.
Зверев в 1/2 финала сыграет против Тейлора Фритца, который стал вторым в параллельном квартете – Ilie Nastase Group. Рууд на старте плй-офф выйдет на корт против победителя той группы – Янника Синнера.
Итоговая таблица John Newcombe Group на ATP Finals 2024
|Теннисист
|Зверев
|Алькарас
|Рууд
|Рублев
|Матчи
|Сеты / Геймы
|Зверев [2]
|-
|7:6 (7:5), 6:4
|7:6 (7:3), 6:3
|6:4, 6:4
|3-0
|6/38
|Алькарас [3]
|6:7 (5:7), 4:6
|-
|1:6, 5:7
|6:3, 7:6 (10:8)
|1-2
|2/29
|Рууд [6]
|6:7 (3:7), 3:6
|6:1, 7:5
|-
|6:4, 5:7, 6:2
|2-1
|4/39
|Рублев [8]
|4:6, 4:6
|3:6, 6:7 (8:10)
|4:6, 7:5, 2:6
|-
|0-3
|1/30
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