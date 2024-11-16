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ATP
16 ноября 2024, 03:09 |
162
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Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица John Newcombe Group на ATP Finals

Зверев и Рууд квалифицировались из группы Итогового турнира, Алькарас и Рублев вылетели

16 ноября 2024, 03:09 |
162
0
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица John Newcombe Group на ATP Finals
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев и Карлос Алькарас

15 ноября на Итоговом турнире АТР 2024 завершились все матчи John Newcombe Group.

Группу с тремя победами из трех возможных возглавил второй номер мирового рейтинга Александр Зверев. Представитель Германии не проиграл ни одного сета и за три матча ни разу не отдал подачу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вторым из квартета в полуфинал вышел норвежец Каспер Рууд. Он сумел одолеть Карлоса Алькараса и Андрея Рублева, а также проиграл Звереву.

Алькарас и Рублев заняли 3-е и 4-е места соответственно. В очном поединке испанец сумел обыграть «нейтрала» – это и есть его единственная победа. Рублев завершил выступления в Турине с тремя поражениями и одним взятым сетом.

Зверев в 1/2 финала сыграет против Тейлора Фритца, который стал вторым в параллельном квартете – Ilie Nastase Group. Рууд на старте плй-офф выйдет на корт против победителя той группы – Янника Синнера.

Итоговая таблица John Newcombe Group на ATP Finals 2024

Теннисист Зверев Алькарас Рууд Рублев Матчи Сеты / Геймы
Зверев [2] - 7:6 (7:5), 6:4 7:6 (7:3), 6:3 6:4, 6:4 3-0 6/38
Алькарас [3] 6:7 (5:7), 4:6 - 1:6, 5:7 6:3, 7:6 (10:8) 1-2 2/29
Рууд [6] 6:7 (3:7), 3:6 6:1, 7:5 - 6:4, 5:7, 6:2 2-1 4/39
Рублев [8] 4:6, 4:6 3:6, 6:7 (8:10) 4:6, 7:5, 2:6 - 0-3 1/30

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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