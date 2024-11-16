Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица John Newcombe Group на ATP Finals

15 ноября на Итоговом турнире АТР 2024 завершились все матчи John Newcombe Group.

Группу с тремя победами из трех возможных возглавил второй номер мирового рейтинга Александр Зверев. Представитель Германии не проиграл ни одного сета и за три матча ни разу не отдал подачу.

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Вторым из квартета в полуфинал вышел норвежец Каспер Рууд. Он сумел одолеть Карлоса Алькараса и Андрея Рублева, а также проиграл Звереву.

Алькарас и Рублев заняли 3-е и 4-е места соответственно. В очном поединке испанец сумел обыграть «нейтрала» – это и есть его единственная победа. Рублев завершил выступления в Турине с тремя поражениями и одним взятым сетом.

Зверев в 1/2 финала сыграет против Тейлора Фритца, который стал вторым в параллельном квартете – Ilie Nastase Group. Рууд на старте плй-офф выйдет на корт против победителя той группы – Янника Синнера.

Итоговая таблица John Newcombe Group на ATP Finals 2024