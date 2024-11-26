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Англия
26 ноября 2024, 17:55 | Обновлено 26 ноября 2024, 18:08
1386
0

Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси

Кристиан Шевченко покинул академию «синих» из-за семейных связей

26 ноября 2024, 17:55 | Обновлено 26 ноября 2024, 18:08
1386
0
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко и Кристиан Шевченко

Сын экс-форварда «Милана» и «Челси» Андрея Шевченко Кристиан покинул академию «синих» из-за семейных связей, сообщает Игорь Бурбас.

18-летний футболист покинул академию «Челси» после того, как клуб забрали у Абрамовича, и перешел в «Уотфорд». Причиной выбора именно «Уотфорда» стал владелец клуба – Джино Поццо, который владеет еще и итальянским «Удинезе». Он был приближен к Берлускони в свое время, из-за чего, вероятно, семья Шевченко не смогла отказать в предложении играть за «шершней».

Захар Бауманн похвалил Кристиана Шевченко.

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Кристиан Шевченко Андрей Шевченко Удинезе Уотфорд Челси Сильвио Берлускони Игорь Бурбас
Данііл Киріяка Источник: YouTube
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