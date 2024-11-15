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Сборная УКРАИНЫ
15 ноября 2024, 10:24 | Обновлено 15 ноября 2024, 10:25
276
0

«Мой отличный друг». Игрок Манчестер Юнайтед расхвалил сына Шевченко

Захар Бауман высказался о Кристиане Шевченко

15 ноября 2024, 10:24 | Обновлено 15 ноября 2024, 10:25
276
0
«Мой отличный друг». Игрок Манчестер Юнайтед расхвалил сына Шевченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Захар Бауман

Новоиспеченный полузащитник юношеской сборной Украины (U-19) Захар Бауманн, ныне выступающий за юношескую команду «Манчестер Юнайтед», рассказал о взаимоотношениях с сыном Андрея Шевченко – Кристианом, который тоже играет в Англии.

– Мы все знаем украинских легионеров АПЛ. Это уже достаточно громкие имена. А как насчет юных футболистов украинского происхождения? Вы встречали еще таких?

– Да, встречал. Вот буквально несколько недель назад мы играли против «Сандерленда», и там играл такой технический, быстрый парень - Тимур Тутеров. Мы познакомились, пообщались. Было очень приятно.

– Один из них – Кристиан Шевченко. Вот уж кто точно может вам помочь с адаптацией и поддержать беседу на чистом английском! Против него приходилось сыграть?

– Вот, как ни странно, еще нет! Почему-то так получалось, что с «Уотфордом» я не пересекался и против Кристиана на поле не выходил. Но мы знакомы, подружились, еще давно прибавили друг друга в Инстаграмме. Бесспорно, для меня Кристиан – большое преимущество и бонус, что он есть в сборной. Он действительно прекрасно говорит по-английски, помогает мне с адаптацией.

Кристиан – nice guy! (замечательный парень, – прим.). Он для меня сейчас – мой замечательный друг и сосед по комнате в сборной Украины, – сказал Захар.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» дебютировал за сборную Украины.

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Захар Бауманн Кристиан Шевченко Манчестер Юнайтед сборная Украины по футболу U-19 Уотфорд
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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