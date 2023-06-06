Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Ребров окончательно определился с тренерском штабом сборной
Чемпионат Европы
06 июня 2023, 20:06 | Обновлено 06 июня 2023, 20:07
764
0

Источник: Ребров окончательно определился с тренерском штабом сборной

Хавьер Луруенья Лобо будет работать в национальном команде Украины

06 июня 2023, 20:06 | Обновлено 06 июня 2023, 20:07
764
0
Источник: Ребров окончательно определился с тренерском штабом сборной
Twitter. Сергей Ребров

Будущий наставник сборной Украины по футболу Сергей Ребров окончательно определился с тренерским штабом.

Как сообщает «ТаТоТаке», к Висенте Гомесу, Альберто Босху и Глебу Платову присоединятся Рустам Худжамов и Хавьер Луруенья Лобо. Худжамов будет отвечать за подготовку голкиперов, а Лобо сейчас является штатным физиотерапевтом «Шахтера». Также Луруенья в прошлом работал с донецким «Олимпиком».

Презентация Реброва на посту наставника «сине-желтых» состоится 7 июня в 12:00 по Киеву.

Сборная Украины под руководством Реброва в ближайшее время проведет три матча. Украинцы сыграют против Германии в товарищеском поединке 12 июня, а затем проведут матчи в квалификации к Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты, которые запланированы на 16 и 19 июня соответственно.

По теме:
Презентация нового тренера сборной Украины. Смотреть онлайн. LIVE
Лучший результат в весенней части сезона показал Шахтер
Еще один день. УАФ рассказала о презентации нового тренера сборной Украины
Сергей Ребров сборная Украины по футболу Рустам Худжамов Висенте Гомес Альберто Босх Глеб Платов Шахтер Донецк Евро-2024 назначение тренера
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей СТАХОВСКИЙ – Соболенко: «Ты жалкая лгунья, какой всегда и была»
Теннис | 06 июня 2023, 15:08 5
Сергей СТАХОВСКИЙ – Соболенко: «Ты жалкая лгунья, какой всегда и была»
Сергей СТАХОВСКИЙ – Соболенко: «Ты жалкая лгунья, какой всегда и была»

Экс-теннисист отреагировал на отказ 2-й ракетки мира от участия в пресс-коференциях на Ролан Гаррос

ФОТО. Мудрик посетил матч Свитолиной на Ролан Гаррос 2023
Футбол | 06 июня 2023, 19:42 2
ФОТО. Мудрик посетил матч Свитолиной на Ролан Гаррос 2023
ФОТО. Мудрик посетил матч Свитолиной на Ролан Гаррос 2023

Украинский футболист поддерживал Элину в поединке против Арины Соболенко

Украина разгромила вице-чемпионов мира и досрочно выиграла группу на ЧМ
Другие виды | 06.06.2023, 14:47
Украина разгромила вице-чемпионов мира и досрочно выиграла группу на ЧМ
Украина разгромила вице-чемпионов мира и досрочно выиграла группу на ЧМ
Австрия или Швейцария? Суркис рассказал, кто покинет киевское Динамо
Футбол | 05.06.2023, 22:05
Австрия или Швейцария? Суркис рассказал, кто покинет киевское Динамо
Австрия или Швейцария? Суркис рассказал, кто покинет киевское Динамо
Ворскла: запоминается последнее
Футбол | 06.06.2023, 17:30
Ворскла: запоминается последнее
Ворскла: запоминается последнее
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоговая таблица УПЛ. Днепр-1 пробился в квалификацию ЛЧ, Ворскла – в ЛК
Итоговая таблица УПЛ. Днепр-1 пробился в квалификацию ЛЧ, Ворскла – в ЛК
04.06.2023, 17:19 45
Футбол
Стала известна следующая соперница Свитолиной на Ролан Гаррос
Стала известна следующая соперница Свитолиной на Ролан Гаррос
04.06.2023, 23:12 35
Теннис
ВИДЕО. Теннисистку лишили очков и призовых за попадание мячом в болгерл
ВИДЕО. Теннисистку лишили очков и призовых за попадание мячом в болгерл
05.06.2023, 12:39 9
Теннис
Элина СВИТОЛИНА: Благодарна Касаткиной за ее позицию. Она – смелый человек
Элина СВИТОЛИНА: Благодарна Касаткиной за ее позицию. Она – смелый человек
05.06.2023, 12:05 9
Теннис
ВИДЕО. Оффшоры, регионалы и криминал. Кто владеет клубами УПЛ
ВИДЕО. Оффшоры, регионалы и криминал. Кто владеет клубами УПЛ
05.06.2023, 08:59 4
Футбол
Свитолина проиграла второй ракетке мира на пути в полуфинал Ролан Гаррос
Свитолина проиграла второй ракетке мира на пути в полуфинал Ролан Гаррос
06.06.2023, 15:46 38
Теннис
Андрей ЛУНИН: «Пришло время идти дальше»
Андрей ЛУНИН: «Пришло время идти дальше»
05.06.2023, 10:49 13
Футбол
5 клубов. Когда Шахтер, Заря, Днепр-1, Динамо и Ворскла начинают еврокубки
5 клубов. Когда Шахтер, Заря, Днепр-1, Динамо и Ворскла начинают еврокубки
05.06.2023, 18:12 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности