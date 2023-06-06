Источник: Ребров окончательно определился с тренерском штабом сборной

Будущий наставник сборной Украины по футболу Сергей Ребров окончательно определился с тренерским штабом.

Как сообщает «ТаТоТаке», к Висенте Гомесу, Альберто Босху и Глебу Платову присоединятся Рустам Худжамов и Хавьер Луруенья Лобо. Худжамов будет отвечать за подготовку голкиперов, а Лобо сейчас является штатным физиотерапевтом «Шахтера». Также Луруенья в прошлом работал с донецким «Олимпиком».

Презентация Реброва на посту наставника «сине-желтых» состоится 7 июня в 12:00 по Киеву.

Сборная Украины под руководством Реброва в ближайшее время проведет три матча. Украинцы сыграют против Германии в товарищеском поединке 12 июня, а затем проведут матчи в квалификации к Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты, которые запланированы на 16 и 19 июня соответственно.