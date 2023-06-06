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06 июня 2023, 15:45 | Обновлено 06 июня 2023, 15:48
1767
0

Презентация нового тренера сборной Украины. Смотреть онлайн. LIVE

Ребров ответит на вопросы журналистов

06 июня 2023, 15:45 | Обновлено 06 июня 2023, 15:48
1767
0
Презентация нового тренера сборной Украины. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

7 июня УАФ презентует нового тренера сборной Украины. Мероприятие начнется в 12:00, а наставник ответит на вопросы журналистов в рамках пресс-конференции.

Ожидается, что новым тренером национальной команды станет Сергей Ребров.

Дебют нового наставника состоится 12 июня, когда Украина сыграет спарринг с Германией. Затем будут матчи отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.

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Источник Sport.ua
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