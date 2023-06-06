Презентация нового тренера сборной Украины. Смотреть онлайн. LIVE

7 июня УАФ презентует нового тренера сборной Украины. Мероприятие начнется в 12:00, а наставник ответит на вопросы журналистов в рамках пресс-конференции.

Ожидается, что новым тренером национальной команды станет Сергей Ребров.

Дебют нового наставника состоится 12 июня, когда Украина сыграет спарринг с Германией. Затем будут матчи отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.