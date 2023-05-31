ОФИЦИАЛЬНО. Брентфорд подписал голкипера из Фрайбурга

29-летний нидерландский голкипер Марк Флеккен официально подписал контракт с английским «Брентфордом».

Вратарь перешел в команду АПЛ из немецкого «Фрайбурга». Контракт рассчитан на 4 года.

В текущем сезоне Марк провел 44 матча в футболке «бразильцев из Брайсгау». Он пропустил 56 голов и 16 раз отыграл «на ноль».

За свою карьеру кипер также играл в еще трех клубах из Германии, которые выступают в низших лигах страны.

"We're going to rock it" 🤘



Mark's message to you#WelcomeFlekken pic.twitter.com/VsB0ufr1xa — Brentford FC (@BrentfordFC) May 31, 2023