ОФИЦИАЛЬНО. Брентфорд подписал голкипера из Фрайбурга
Марк Флеккен продолжит карьеру в АПЛ
29-летний нидерландский голкипер Марк Флеккен официально подписал контракт с английским «Брентфордом».
Вратарь перешел в команду АПЛ из немецкого «Фрайбурга». Контракт рассчитан на 4 года.
В текущем сезоне Марк провел 44 матча в футболке «бразильцев из Брайсгау». Он пропустил 56 голов и 16 раз отыграл «на ноль».
За свою карьеру кипер также играл в еще трех клубах из Германии, которые выступают в низших лигах страны.
📊 Our new man in numbers#WelcomeFlekken pic.twitter.com/2N3WT7INTd— Brentford FC (@BrentfordFC) May 31, 2023
"We're going to rock it" 🤘— Brentford FC (@BrentfordFC) May 31, 2023
Mark's message to you#WelcomeFlekken pic.twitter.com/VsB0ufr1xa
💬 “I'm a ball-playing goalkeeper. 𝙄 𝙩𝙧𝙮 𝙩𝙤 𝙗𝙧𝙞𝙣𝙜 𝙘𝙖𝙡𝙢𝙣𝙚𝙨𝙨 𝙞𝙣𝙩𝙤 𝙩𝙝𝙚 𝙨𝙦𝙪𝙖𝙙 and I’ll always try to direct the guys in front of me - I’ll help them to help me"— Brentford FC (@BrentfordFC) May 31, 2023
Our new man in his own words ⤵
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