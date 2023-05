ОФИЦИАЛЬНО. Брентфорд подписал голкипера из Фрайбурга

29-летний нидерландский голкипер Марк Флеккен официально подписал контракт с английским «Брентфордом».

Вратарь перешел в команду АПЛ из немецкого «Фрайбурга». Контракт рассчитан на 4 года.

В текущем сезоне Марк провел 44 матча в футболке «бразильцев из Брайсгау». Он пропустил 56 голов и 16 раз отыграл «на ноль».

За свою карьеру кипер также играл в еще трех клубах из Германии, которые выступают в низших лигах страны.

"We're going to rock it" 🤘 Mark's message to you #WelcomeFlekken pic.twitter.com/VsB0ufr1xa

💬 “I'm a ball-playing goalkeeper. 𝙄 𝙩𝙧𝙮 𝙩𝙤 𝙗𝙧𝙞𝙣𝙜 𝙘𝙖𝙡𝙢𝙣𝙚𝙨𝙨 𝙞𝙣𝙩𝙤 𝙩𝙝𝙚 𝙨𝙦𝙪𝙖𝙙 and I’ll always try to direct the guys in front of me - I’ll help them to help me"



Our new man in his own words ⤵