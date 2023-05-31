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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Брентфорд подписал голкипера из Фрайбурга
Англия
31 мая 2023, 15:48 |
417
0

ОФИЦИАЛЬНО. Брентфорд подписал голкипера из Фрайбурга

Марк Флеккен продолжит карьеру в АПЛ

31 мая 2023, 15:48 |
417
0
ОФИЦИАЛЬНО. Брентфорд подписал голкипера из Фрайбурга
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Флеккен

29-летний нидерландский голкипер Марк Флеккен официально подписал контракт с английским «Брентфордом».

Вратарь перешел в команду АПЛ из немецкого «Фрайбурга». Контракт рассчитан на 4 года.

В текущем сезоне Марк провел 44 матча в футболке «бразильцев из Брайсгау». Он пропустил 56 голов и 16 раз отыграл «на ноль».

За свою карьеру кипер также играл в еще трех клубах из Германии, которые выступают в низших лигах страны.

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Источник Sport.ua
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