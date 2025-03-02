02.03.2025 16:30 – FT 0 : 1
Германия02 марта 2025, 23:34 |
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Победа Хольштайна, ничья Аугсбург и Фрайбурга
2 марта состоялось 2 матча Бундеслиги
02 марта 2025, 23:34 |
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В воскресенье, 2 марта, состоялось 2 матча немецкой Бундеслиги.
Берлинский «Унион» у себя дома уступил «Хольштайну», а «Аугсбург» и «Фрайбург» сыграли в нулевую ничью.
Расположение команд в таблице после сыгранных матче:
- Фрайбург: 40 очков, 5-е место.
- Аугсбург: 32 очка, 11-е место.
- Унион: 23 очка, 14-е место.
- Хольштайн: 16 очков, 17-е место.
Бундеслига. 24-й тур
Унион – Хольштайн – 0:1
Гол: Гигович, 42
Аугсбург – Фрайбург – 0:0
Фото матчей:
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