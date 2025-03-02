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Германия
02 марта 2025, 23:34 |
12
0

Победа Хольштайна, ничья Аугсбург и Фрайбурга

2 марта состоялось 2 матча Бундеслиги

02 марта 2025, 23:34 |
12
0
Победа Хольштайна, ничья Аугсбург и Фрайбурга
Getty Images/Global Images Ukraine. Магнус Хадсен

В воскресенье, 2 марта, состоялось 2 матча немецкой Бундеслиги.

Берлинский «Унион» у себя дома уступил «Хольштайну», а «Аугсбург» и «Фрайбург» сыграли в нулевую ничью.

Расположение команд в таблице после сыгранных матче:

  • Фрайбург: 40 очков, 5-е место.
  • Аугсбург: 32 очка, 11-е место.
  • Унион: 23 очка, 14-е место.
  • Хольштайн: 16 очков, 17-е место.

Бундеслига. 24-й тур

Унион – Хольштайн – 0:1

Гол: Гигович, 42

Аугсбург – Фрайбург – 0:0

Фото матчей:

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Бундеслига чемпионат Германии по футболу Хольштайн Аугсбург Фрайбург Унион Берлин
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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