В Бразилии готовы с наручниками встретить бывшего игрока Шахтера

Бразильским судом выдал ордер на арест полузащитника американского клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» Дугласа Косты. Причина – неуплата им алиментов бывшей жене.

Сообщается, что 32-летний бывший игрок донецкого «Шахтара», а также «Ювентуса» и «Баварии» будет задержан, как только пересечет границу Бразилии. Адвокат Дугласа Косты намерен обжаловать это решение суда.

В нынешнем сезоне Дуглас Коста провел за «Лос-Анджелес Гэлакси» в МЛС четыре матча, результативными действиями в них не отметился.