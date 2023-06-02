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  4. Жуниор Мораес подал в суд на Коринтианс. Хочет разорвать контракт и деньги
Бразилия
02 июня 2023, 10:54 |
830
1

Жуниор Мораес подал в суд на Коринтианс. Хочет разорвать контракт и деньги

У форварда серьезные претензии к своему нынешнему клубу

02 июня 2023, 10:54 |
830
1
Жуниор Мораес подал в суд на Коринтианс. Хочет разорвать контракт и деньги
ФК Коринтианс. Жуниор Мораес

36-летний экс-форвард «Динамо», «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес подал в суд на свой нынешний клуб – «Коринтианс».

Футболист хочет добиться досрочного расторжения контракта, действие которого рассчитано до 31 декабря, а также компенсации в размере 3,8 миллионов реалов (эквивалент 700 тысяч евро).

Основным аргументом Мораеса в пользу разрыва отношений с «Коринтианс» является отсутствие выплат из гарантийного фонда выслуги лет и неправильная оплата имиджевых прав.

Юристы форварда пытались расторгнуть контракт с «Коринтиансом» через процедуру судебного запрета, но получили отказ. Судья посчитал, что клуб имеет право на защиту своей позиции, а потому необходимо пройти через полную процедуру и дождаться полноценного судебного решения.

13 мая стало известно, что в «Коринтиансе» приняли решение более не привлекать Жуниора Мораеса к матчам за первую команду.

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Жуниор Мораес Коринтианс трансферы Бразилия судебный иск суд расторжение контракта
Источник Globoesporte
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