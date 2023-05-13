Коринтианс объявил, что Жуниор Мораес больше не будет играть за клуб

36-летний экс-форвард «Шахтера», «Динамо» и сборной Украины Жуниор Мораес больше не будет играть за «Коринтианс», которому принадлежит его контракт.

Как сообщает официальный сайт бразильского клуба, Жуниор Мораес вместе с еще двумя игроками больше не будет участвовать в поединках команды, а тренироваться будет по индивидуальному графику.

Контракт Мораеса с «Коринтиансом» рассчитан до 31 декабря.

Бразильские СМИ предполагают, что вскоре Жуниор Мораес договориться о расторжении контракта с «Коринтиансом», после чего может либо перейти в другой клуб, либо объявить о завершении карьеры.