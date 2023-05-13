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  4. Коринтианс объявил, что Жуниор Мораес больше не будет играть за клуб
Бразилия
13 мая 2023, 14:11 |
923
1

Коринтианс объявил, что Жуниор Мораес больше не будет играть за клуб

Экс-форвард «Шахтера» и «Динамо» в последнее время больше лечился, чем выходил на поле

13 мая 2023, 14:11 |
923
1
Коринтианс объявил, что Жуниор Мораес больше не будет играть за клуб
ФК Коринтианс. Жуниор Мораес

36-летний экс-форвард «Шахтера», «Динамо» и сборной Украины Жуниор Мораес больше не будет играть за «Коринтианс», которому принадлежит его контракт.

Как сообщает официальный сайт бразильского клуба, Жуниор Мораес вместе с еще двумя игроками больше не будет участвовать в поединках команды, а тренироваться будет по индивидуальному графику.

Контракт Мораеса с «Коринтиансом» рассчитан до 31 декабря.

Бразильские СМИ предполагают, что вскоре Жуниор Мораес договориться о расторжении контракта с «Коринтиансом», после чего может либо перейти в другой клуб, либо объявить о завершении карьеры.

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Источник ФК Коринтианс
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Mykhailo Stepanov
хм..так ще в ДК поїде догравати)))
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