Коринтианс объявил, что Жуниор Мораес больше не будет играть за клуб
Экс-форвард «Шахтера» и «Динамо» в последнее время больше лечился, чем выходил на поле
36-летний экс-форвард «Шахтера», «Динамо» и сборной Украины Жуниор Мораес больше не будет играть за «Коринтианс», которому принадлежит его контракт.
Как сообщает официальный сайт бразильского клуба, Жуниор Мораес вместе с еще двумя игроками больше не будет участвовать в поединках команды, а тренироваться будет по индивидуальному графику.
Контракт Мораеса с «Коринтиансом» рассчитан до 31 декабря.
Бразильские СМИ предполагают, что вскоре Жуниор Мораес договориться о расторжении контракта с «Коринтиансом», после чего может либо перейти в другой клуб, либо объявить о завершении карьеры.
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