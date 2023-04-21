Драма Жуниора. Возвращение в Бразилию оказалось катастрофой для Мораеса

16 марта минувшего года, через несколько недель после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны, бывший форвард сборной Украины Жуниор Мораес, который также успел поиграть в УПЛ за донецкий «Металлург» и «Динамо», на правах свободного агента покинул «Шахтер» и вернулся в Бразилию. На исторической родине нападающий не играл с 2009 года, а потому трансфер в «Коринтианс» можно было смело называть для Мораеса новым вызовом в профессиональной карьере.

В «Коринтиансе» Мораес сразу получил контракт на полтора года – до 31 декабря 2023-го, – что более чем устроило ветерана. Все-таки в последние сезоны в «Шахтере» у натурализованного бразильца возникало немало проблем со здоровьем – в частности, с коленом, из-за чего Жуниор пропустил около полугода в 2021-м.

Руководство и тренерский штаб «тимау» возлагали на ветерана серьезные надежды. В Украине Жуниор Мораес приучил к отличной результативности, а потому неожиданно представившаяся возможность подписать столь качественного бомбардира показалась для «Коринтианса» разумной инвестицией. Тем более, что в стане «тимау» всерьез рассчитывали в сезоне-2022 побороться за чемпионство в бразильской Серии А, которое до этого в последний раз покорялось команде из Сан-Паулу в 2017 году.

О том, что на Мораеса всерьез рассчитывали говорит и быстрый дебют форварда в новой команде. Если официально о трансфере «Коринтианс» объявил 16 марта 2022 года, то свою первую игру за «тимау» опытный бомбардир провел уже 24 марта. Это был поединок четвертьфинальной стадии Лиги Паулиста против «Гуарани», в котором Мораес объявился на поле на замену, и за отведенные ему 35 минут времени ничем особенным не запомнился (18 действий, из которых удачными оказались только 7; ни одного удара по воротам; только 2 точные передачи из 7 выполненных). Однако «Коринтианс» обыграл соперника в серии пенальти, и вышел в полуфинал на «Сан-Паулу», где Жуниор также получил свой шанс, выйдя на замену. И вновь едва-едва вернувшийся в Бразилию нападающий не впечатлил – всего-навсего 12 действий на поле (5 удачных) за 39 минут при отсутствии даже попыток пробить по воротам… К тому же, «Коринтиансу» на этот раз еще и не так повезло, ведь он уступил 1:2, завершив свой турнирный путь в Лиге Паулиста-2022 за шаг до финала.

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Но в целом Мораеса в Бразилии никто яростно не критиковал за столь невзрачный старт карьеры в «Коринтиансе». Все прекрасно понимали, что Жуниор едва-едва вернулся на историческую родину из страны, которая внезапно стала жертвой преступной агрессии со стороны кровожадного соседа. На тот момент кадры разбомбленных и разоренных населенных пунктов Украины, в которые смогла прорваться так называемая «вторая армия мира», еще занимали центральное место в сетке вещания ведущих телеканалов по всей планете, а потому даже в географически далекой Бразилии, руководство которой сейчас выдает совершенно фантасмагорические идеи по завершению войны в Украине, прекрасно понимали, какой ужас переживает украинский народ.

Да и Мораес не скрывал – морально ему очень непросто перестроиться, и делать вид, что ничего не произошло.

«Мне до сих пор очень трудно об этом говорить. Я не могу положить трубку, я не хочу вешать трубку. Пока идет война, я буду оставаться на связи с людьми из Украины, пытаясь как-то помочь. Ежедневно я общаюсь с людьми, которые все еще там, иногда им нужна поддержка, чтобы вывезти семью. У меня большая дружба с украинским народом. Это вопрос двустороннего движения. Я до сих пор не могу улыбаться так, как хотелось бы, и я смогу делать это вновь только тогда, когда прекратится эта война», – заявлял в марте 2022-го Жуниор.

Плюс ко всему сделка действительно произошла настолько внезапно и спонтанно, что ни сам Жуниор Мораес, ни в «Коринтиансе» не успели как следует просчитать все потенциальные плюсы и минусы подобного сотрудничества.

«Как случился мой трансфер в «Коринтианс»? Все было очень быстро. Я приехал в Бразилию, провел некоторое время с семьей, отключил телефон на три дня. Мне это было нужно, потому что то, через что я прошел, было очень тяжело воспринимать. В первый день я думал о будущем, о возможности играть за «Коринтианс», где я прошел этап восстановления, о привязанности, которую я ощущаю к этому клубу. Я разговаривал с моим отцом и моим братом (бывшими футболистами), и сначала они были удивлены, но я рассказал им все, и они поняли профессиональную часть вопроса и теперь все счастливы», – говорил Мораес.

Вскоре опытный форвард начал появляться в составе «Коринтианса» уже на матчи нового сезона бразильской Серии А. Но и здесь долгое время Жуниору не удавалось показать, что он действительно та фигура, которая способна помочь «тимау» всерьез побороться за чемпионство. Откровенно говоря, нападающий продолжал разочаровывать. К началу мая на его счету было 7 поединков за «Коринтианс» в различных турнирах (1 – Кубок Либертадорес, 2 – Лига Паулиста, 4 – Серия А), и ни одного результативного действия. Более того, за 306 минут чистого игрового времени, проведенного на поле в указанных матчах, Мораес сумел отметиться лишь 2 ударами по воротам соперников, из которых ни один не пришелся в створ…

Но Жуниор предпочел не сдаваться, и попытался объяснить болельщикам, почему его возвращение в бразильский футбол не выдалось настолько ярким, как этого бы хотели фанаты «Коринтианса».

«Разница между футболом в Украине и в Бразилии огромная, это очень большая разница. Отличается все: климат, стиль игры. Но у меня все идет хорошо. Футбол за время моего отсутствия в Бразилии сильно изменился. Раньше защитник занимался разрушением, сегодня он должен строить игру. Главной задачей центрального нападающего раньше было забивание голов, сегодня же надо и забивать, и прессинговать, и закрывать середину поля. Но голы придут, я доволен, адаптируюсь, нелегко возвращаться после 12 лет. Есть и физическая часть вопроса, которая меня останавливает, но в целом я доволен игрой и результатом», – утверждал Мораес.

Свой первый гол за «Коринтианс» Жуниор забил 12 мая в кубковом противостоянии с «Португезой» (2:0). Опытный форвард подстерег мяч в штрафной соперника, и оказавшись один напротив вратаря, мастерски отправил спортивный снаряд в сетку. На то, чтобы отпраздновать премьерный гол в футболке «тимау» у Мораеса пошло 354 минуты…

Однако развить бомбардирский успех Мораесу в Бразилии так и не удалось. Тот мяч в ворота «Португезы» до сих пор остается единственным, который Жуниор забил за «Коринтианс», хотя на дворе уже весна 2023 года. Да и всего опытный форвард сыграл за «тимау» не так много – 20 поединков, из которых лишь 8 раз объявлялся на поле в стартовом составе.

Главной проблемой Жуниора Мораеса после возвращения в Бразилию стали травмы и иные трудности со здоровьем. Чтобы не расписывать все слишком долго, достаточно просто взглянуть на список объявленных клубом и самим футболистом повреждений и сроков восстановления:

1. Мышечный дискомфорт: с 05.04.2022 по 13.04.2022.

2. Аллергическое состояние: с 10.06.2022 по 25.06.2022.

3. Растяжение связок левой лодыжки: с 04.07.2022 по 09.08.2022.

4. Боль в правом колене: с 19.08.2022 по 15.01.2023.

5. Боль в икроножной мышце: с 12.02.2023 по 09.04.2023.

Как видим, 263 дня с момента трансфера в «Коринтианс» Жуниор Мораес провел в лазарете… Очевидно, что в такой ситуации главный тренер команды не мог всерьез полагаться на футболиста, имеющего перманентные проблемы со здоровьем, и роль экс-форварда сборной Украины в стане «тимау» свелась к игроку ротации, который выходит на поле, когда относительно здоров. Тем более, в конце минувшего года у «Коринтианса» еще и произошла смена наставника – вместо португальца Витора Перейры команду возглавил 41-летний Фернандо Лазаро.

Неудивительно, что в конце минувшего года Жуниор Мораес, подводя определенные итоги, заявил, что прошедший сезон стал для него «самым тяжелым в карьере»…

«Это был, несомненно, самый тяжелый сезон в моей карьере. Было несколько ситуаций, о которых я никогда не думал, что такое придется пережить. Это был год выживания и обучения. Я хочу поблагодарить всех в клубе и особенно медицинский отдел за всю заботу и работу со мной. Это еще одна история, в которой у меня есть возможность вернуться на вершину и снова играть на хорошем уровне. Можете быть уверены, что с моей стороны никогда не будет недостатка в желании побеждать и завоевывать титулы с этим великим клубом!» - написал экс-форвард сборной Украины в Instagram в ноябре минувшего года.

Однако в 2023-м дела у Жуниора Мораеса пока не спешат идти вверх. Форвард продолжает мучиться с травмами, и сыграл лишь 104 минуты в трех поединках Лиги Паулиста-2023, в которой «Коринтианс» вылетел уже в четвертьфинале в серии пенальти от «Итуано».

Президент «тимау» Дуилио Монтейру Алвес уже успел заявить, что опытный нападающий не оправдал ожиданий, хотя в клубе все еще продолжают верить в возможность Мораеса вернуться на серьезный уровень, и делают все возможное, чтобы помочь игроку сделать это.

«Жуниор Мораес не справился, он не смог заиграть, но он старается, прилагает усилия, чтобы выполнить то, что от него ожидают. Мы верим, что он все еще может быть полезным», – заявил функционер «Коринтианса».

16 апреля «Коринтианс» взял старт в новом сезоне бразильской Серии А, сыграв на своем поле против вернувшегося в элитарный дивизион «Крузейро». В этом поединке подопечные Лазаро добыли победу со счетом 2:1, но Жуниора Мораеса не оказалось даже в запасе.

Впрочем, весь сезон в Бразилии еще впереди, а потому посмотрим, сумеет ли 36-летний Мораес «обмануть судьбу» и вернуться на топовый уровень результативности, к которому приучил в «Металлурге», «Динамо» и «Шахтере», хотя даже без учета частых травм у Жуниора есть одно очень существенное препятствие – конкуренция со стороны 22-летнего Юри Алберто, который с января является полноценным футболистом «Коринтианса», и который в перспективе способен принести гораздо больше пользы клубу, в том числе и экономической.