ВИДЕО. Жуниор Мораес потратил 354 минуты на дебютный гол за Коринтианс
Бразилец с украинским паспортом наконец-то закончил свою «сухую серию»
35-летний форвард Жуниор Мораес, сменивший весной «Шахтер» на «Коринтианс», наконец-то отличился дебютным голом за новую команду.
Этот момент состоялся на 8-й минуте матча Кубка Бразилии между «Коринтиансом» и «Португезой» (2:0). Жуниор Мораес отменно среагировал на эпизод, оказавшись наиболее расторопным у чужих ворот.
Отметим, что на дебютный гол у Жуниора Мораеса ушли 354 минуты. До этого он успел принять участие в 8 поединках за «тимау» в рамках всех турниров.
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