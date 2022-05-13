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  4. ВИДЕО. Жуниор Мораес потратил 354 минуты на дебютный гол за Коринтианс
Бразилия
13 мая 2022, 10:25 |
304
0

ВИДЕО. Жуниор Мораес потратил 354 минуты на дебютный гол за Коринтианс

Бразилец с украинским паспортом наконец-то закончил свою «сухую серию»

13 мая 2022, 10:25 |
304
0
ВИДЕО. Жуниор Мораес потратил 354 минуты на дебютный гол за Коринтианс
Getty Images/Global Images Ukraine. Жуниор Мораес (слева)

35-летний форвард Жуниор Мораес, сменивший весной «Шахтер» на «Коринтианс», наконец-то отличился дебютным голом за новую команду.

Этот момент состоялся на 8-й минуте матча Кубка Бразилии между «Коринтиансом» и «Португезой» (2:0). Жуниор Мораес отменно среагировал на эпизод, оказавшись наиболее расторопным у чужих ворот.

Отметим, что на дебютный гол у Жуниора Мораеса ушли 354 минуты. До этого он успел принять участие в 8 поединках за «тимау» в рамках всех турниров.

 

 

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Источник Sport.ua
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