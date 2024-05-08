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  4. ФОТО. Лицо и эмоции Мбаппе после вылета ПСЖ из Лиги чемпионов 2023/24
Лига чемпионов
08 мая 2024, 00:44 |
1234
2

ФОТО. Лицо и эмоции Мбаппе после вылета ПСЖ из Лиги чемпионов 2023/24

Парижане в полуфинале проиграли оба матча «Боруссии» Дортмунд (0:1, 0:1)

08 мая 2024, 00:44 |
1234
2
ФОТО. Лицо и эмоции Мбаппе после вылета ПСЖ из Лиги чемпионов 2023/24
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

7 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «шмелей» [первый поединок – 0:1].

Парижане вылетели из главного клубного еврокубка. Лидер столичного коллектива Франции Килиан Мбаппе, похоже, провел последний поединок в футболке «ПСЖ» в ЛЧ. Килиана сватают летом в мадридский «Реал».

После завершения встречи с «Боруссией Д» в объектив камер попали эмоции Мбаппе.

ФОТО. Лицо и эмоции Мбаппе после вылета ПСЖ из Лиги чемпионов 2023/24

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Boodya
Там ще цікаві обличчя у власників ПСЖ були, що в кінцівці матчу, що по закінченню😂
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0
Диванний Експерт
Sport.ua !!! У вас є хоч мінімальна фантазія??? Знову…  « Обличчя….» 🤮Слідуючим буде …. «Стало відомо…» 
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0
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