7 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «шмелей» [первый поединок – 0:1].

Парижане вылетели из главного клубного еврокубка. Лидер столичного коллектива Франции Килиан Мбаппе, похоже, провел последний поединок в футболке «ПСЖ» в ЛЧ. Килиана сватают летом в мадридский «Реал».

После завершения встречи с «Боруссией Д» в объектив камер попали эмоции Мбаппе.

ФОТО. Лицо и эмоции Мбаппе после вылета ПСЖ из Лиги чемпионов 2023/24