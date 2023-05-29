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  4. Элина СВИТОЛИНА: «Я чувствую много уверенности после победы в Страсбурге»
Ролан Гаррос
29 мая 2023, 19:39 |
1170
2

Элина СВИТОЛИНА: «Я чувствую много уверенности после победы в Страсбурге»

Украинка прокомментировала победу над Мартиной Тревизан на старте французского мейджора

29 мая 2023, 19:39 |
1170
2
Элина СВИТОЛИНА: «Я чувствую много уверенности после победы в Страсбурге»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 192) прокомментировала победу над Мартиной Тревизан (Италия, WTA 24) в 1/64 финала Открытого чемпионата Франции по теннису 2023:

«Во-первых, я хочу поблагодарить всех, кто пришел меня поддержать сегодня. Это всегда особый момент, когда празднуешь победу в первом раунде здесь, на Ролан Гаррос. У меня с этим турниром связаны потрясающие воспоминания моих выступлений перед фантастическими болельщиками. Я просто очень счастлива из-за того, как я сегодня отыграла. Жду следующий матч.

Тревизан была в полуфинале в прошлом году, но мне удалось контролировать игру от начала до конца. Это был действительно отличный матч. Я сыграла очень качественно. Мартина – тяжелая соперница, я знала, что нужно показать свою лучшую игру. Так и получилось. Я чувствую много уверенности после победы в Страсбурге на прошлой неделе, хотя мне и нужно было быстро восстановиться и быть готовой к сегодняшнему поединку. Однако с такими трибунами ты не можешь быть уставшим, ты должен быть заряжен, так что все сложилось хорошо для меня.

Зрители рады видеть меня после декретного отпуска? Это особый момент для меня, потому что наша дочь наполовину француженка и наполовину украинка, так что мы такая французско-украинская семья. Возможно, однажды вы увидите ее здесь, как она будет играть в теннис. Полагаю, ей было бы весело. Для меня это в любом случае особенное событие, что я вернулась сюда и сыграла на столь высоком уровне».

В следующем раунде французского мейджора Свитолина встретится со Сторм Сандерс (WTA 204) из Австралии.

На прошлой неделе Элина выиграла титул на турнире WTA 250 в Страсбурге.

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Элина Свитолина Мартина Тревизан Ролан Гаррос 2023
Источник Большой теннис Украины
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Vitason
Еліна без тебе було скучно!!))
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Nostradamus
Еліна, ми раді!)) 
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